OFICIAL | Tade, noul atacant al lui Dinamo! Fostul golgheter al Ligii I a venit sa ii duca pe "caini" in Play Off

Gregory Tade a semnat in aceasta dimineata cu Dinamo.

Atacantul francez Gregory Tade (32 de ani) a semnat un contract valabil pe un an si jumatate cu Dinamo. El va incasa 4.000 euro pe luna pana in ianuarie, iar ulterior remuneratia va creste la 6.000 euro pe luna.



Tade a venit liber de contract dupa ce s-a despartit in vara de Maccabi Petah Tikva, pentru care a marcat doar 4 goluri.



In Romania, Tade a mai jucat la CFR si FCSB.



22 de goluri in 50 de meciuri a marcat Tade la CFR Cluj



8 goluri in 24 de meciuri a inscris pentru FCSB