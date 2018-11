Dumitru Dragomir asteapta astazi decizia finala in dosarul in care a primit 7 ani de inchisoare: "Ma curata numai daca e ordin"

Dumitru Dragomir a primit o condamnare la 7 ani de inchisoare in prima instanta, intr-un dosar de spalare de bani si evaziune fiscala.

Dumitru Dragomir, fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal, asteapta cu infrigurare decizia finala a Curtii de Apel Bucuresti in dosarul in care a primit o condamnare la 7 ani de inchisoare.

Dragomir a fost condamnat de judecatorii Tribunalului Bucuresti la 7 ani de temnita pentru spalare de bani si evaziune fiscala, intr-un dosar in care a fost acuzat de prejudicierea patrimoniului LPF, dupa vanzarea drepturilor TV a Ligii I pentru perioada 2011-2014.

Fostul presedinte LPF sustine ca este nevinovat si ca va fi condamnat doar "daca e ordin".

"Ma curata numai daca e ordin! Altfel, pe dreptate, nu au ce sa-mi faca. Nu exista nicio proba. Uitati-va pentru ce am fost condamnat: delapidare din patrimoniul Ligii. Pai Liga nu a avut niciodata bani. Banii din drepturile TV erau ai cluburilor. Aia nu a inteles judecatoarea din prima instanta. Membrii Adunarii Generale nu sunt persoane fizice, ci juridice. Iar Adunarea Generala a decis sa dea comision celor care au adus banii. Pai, ce treaba am eu cu asta?", sustine Dragomir.



"Mi-au dat cinci ani pentru evaziune fiscala fiindca Liga, dupa ce nu am mai fost eu presedinte, a cerut pe una dintre chitante sa recupereze un TVA sau ceva de genul asta. Nu este semnatura mea, nu mai eram presedinte. In plus, Liga nu e chemata in proces", mai spune acesta.

Dragomir a fost trimis in judecata in 2014, alaturi de alte 40 de persoane. Prejudiciul din dosar este estimat la 5.4 milioane euro.

Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe Dragomir in 2016 la 7 ani de inchisoare cu executare.