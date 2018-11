ADEVARUL despre "disparitia" jucatorului de 105 milioane de euro al Barcelonei! Reactia impresarului dupa criticile aduse

Ousmane Dembele e un caz aparte la Barcelona.

Jucatorul a lasat impresia in ultima perioada ca nu este un fotbalist disciplinat. A fost lasat in afara lotului pentru meciul cu Inter din UEFA Champions League pentru ca a intarziat la stadion, iar in ultimele zile a fost dat disparut de la antrenamentele catalanilor.

Moussa Sissoko, impresarul lui Dembele, a vorbit despre situatia jucatorului sau si a dat asigurari ca tanarul fotbalist nu este un pusti problema.



"Dembele se antreneaza in continuare alaturi de un club mare, antrenorul il apreciaza, la fel si selectionerul Frantei. Multe dintre criticile la adresa lui sunt nefondate. Suntem constienti ca trebuie sa imbunatatim anumite aspecte, dar e normal la varsta lui sa mai aiba anumite scapari. Are 20 de ani, joaca pentru Barcelona, se creeaza controversa in jurul lui, dar Dembele stie cum sa ignore criticile", a declarat Sissoko pentru RMC.

Barcelona a platit 105 milioane Borussiei Dortmund pentru transferul lui Dembele. Tanarul atacant a marcat 10 goluri in 38 de meciuri pana acum pentru formatia catalana.