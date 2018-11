Acum doi ani juca la Steaua in Europa si dadea gol, azi a ajuns intr-o situatie EXTREMA. Ce s-a intamplat cu Bojan Golubovic

Bosniacul Golubovic are 35 de ani si a plecat din Romania in vara, dupa ce si-a terminat contractul cu Botosani.

S-a intors in tara sa si joaca pentru Krupa na Vrbasu. Nu-i merge deloc bine. Echipa lui e ultima in clasament! Golubovic are 7 meciuri jucate de la inceputul sezonului si un gol marcat.

Acum doi ani, Golubovic juca pentru FCSB in grupele Europa League si marca impotriva lui Zurich, la Bucuresti. A fost singura reusita a varfului la Steaua. Golubovic a mai jucat apoi cate 6 luni la Iasi, Gaz Metan si Botosani, inainte sa revina in Bosnia.



La Krupa na Vrbasu a jucat in startul sezonului si Elvir Koljic, atacantul Craiovei. Koljic a inscris 8 goluri in 7 meciuri pentru Krupa, inainte sa vina pe Oblemenco.