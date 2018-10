OFICIAL | Mircea Rednic, noul antrenor al lui Dinamo! E la al patrulea mandat in "Stefan cel Mare": ultimul titlu, castigat cu Rednic pe banca

Mircea Rednic este noul antrenor al lui Dinamo.

Dinamo a renuntat la Claudiu Niculescu dupa doar trei partide, iar in locul sau a fost numit Mircea Rednic. Antrenorul in varsta de 56 de ani va fi prezentat oficial astazi, in cadrul unei conferinte de presa ce va avea loc la ora 15:00.

Rednic se afla astfel la al patrulea mandat ca antrenor la Dinamo dupa experientele din sezonul 2006-2007, 2008-2009, respectiv 2015-2016. Ca antrenor pe banca echipei din "Stefan cel Mare", Rednic a obtinut un singur trofeu: titlul de campion in sezonul 2006-2007, ultimul titlu castigat de Dinamo in Liga 1.