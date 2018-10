REDNIC LA DINAMO | In sfarsit, ii place lui Dinu! :) Ce a spus de venirea lui Rednic in locul lui Niculescu

Cornel Dinu e un fan al metodelor de pregatire folosite de Mircea Rednic.

Legenda din Stefan cel Mare il avertizeaza insa pe Rednic in privinta problemelor pe care le va gasi la echipa.

"Rednic e un antrenor foarte bun, dar nu va fi usor pentru el. La Dinamo au fost transferuri facute aiurea, atmosfera nu e cea care trebuie si exista lacune de pregatire. Problema este mai delicata la club si ramane de vazut daca Rednic va putea sa schimbe ceva pana in iarna. Rednic a fost un jucator foarte bun, a demonstrat si ca antrenor, dar ramane de vazut daca poate reusi cu materialul pe care il are la dispozitie. La ultima sa venire a demonstrat ca este ca o sabie, taie si spanzura, dar este o sabie care nu intra in aceeasi teaca si cu altcineva. Urmeaza meciurile cu Dunarea Calarasi si Concordia, apoi va fi un maraton pentru ca se joaca pana tarziu, in decembrie. Va fi greu sa faca totul peste noapte", a spus Dinu in Fanatik.