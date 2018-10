NICULESCU, UMILIT DE DINAMO | Dezvaluiri INCREDIBILE ale lui Niculescu: "Am aflat de pe net ca nu mai sunt la Dinamo, am crezut ca e o gluma! N-am putut sa cred"

Niculescu n-a primit niciun semnal din partea lui Dinamo ca urmeaza sa fie schimbat!

Niculescu a aflat de pe net ca Negoita s-a inteles cu Rednic. A crezut ca e o gluma!

"Poate m-am grabit putin, am venit in momentul nepotrivit la Dinamo. N-am stiut nimic, am aflat de pe site-urile de sport, azi-noapte. Cand am citit, credeam ca e o gluma, nu-mi venea sa cred. Nu ma asteptam la asa ceva... chiar nu-mi trecea prin cap. Am stiut ce risc imi asum. Poate pana la iarna nu reuseam sa duc echipa in play-off, poate nu erau rezultate si atunci se lua o decizie, nu stiu.

Dar in niciun caz nu credeam ca mi se poate intampla asa ceva in acest moment. Am apreciat ca presedintele a avut taria de a se vedea cu mine. Exact ce scrie in comunicat mi-a zis si mie in fata. Nu vreau sa fiu radical, nu se stie in viata ce se poate intampla. Rednic n-are nicio legatura cu asta, el stie ce respect am pentru el, ii doresc mult succes. O sa-l sun maine sau poimaine sa-i urez succes", a spus Niculescu la Digisport.