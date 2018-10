NICULESCU OUT DE LA DINAMO | "E UMILITOR ce s-a intamplat. O sa-l sun pe Rednic!" Reactia EMOTIONANTA a lui Niculescu dupa ce a plecat. Ce functie i-a oferit Negoita

Niculescu a fost 3 ore in sedinta cu sefii lui Dinamo.

Negoita i-a transmis ca varianta Rednic era prea buna pentru a putea fi refuzata. Lui Niculescu i s-a oferit postul de director general, insa antrenorul a refuzat. Niculescu s-a simtit umilit dupa decizia luata de Dinamo la 20 de zile dupa ce-l numise antrenor.

"N-am vorbit cu jucatorii, am discutat 3 ore cu sefii clubului. Am reziliat contractul. Imi pare rau ca ma despart asa de echipa. Nu mi s-a reprosat nimic din punct de vedere profesionatl, absolut nimic, dar s-a ivit aceasta oportunitate pentru club cu Mircea Rednic. Am inteles si asta e. Ne-am urat succes, asta e. Am convingerea ca as fi redresat echipa. E umilitor, dar n-am ce face. Nu am vorbit cu Rednic, o sa-l sun sa vorbesc cu el. Il apreciez foarte mult, am avut si am un mare respect pentru el. O sa-l sun sa-i urez succes. Am vorbit cu conducerea, mi s-a propus sa raman director general, dar n-am vrut sa accept. Vreau sa fiu antrenor, am plecat pe drumul asta si raman pe el. Nu ma astept la nicio reactie a fanilor, vreau sa fie alaturi de echipa, e nevoie de ei in aceste momente.

Cred ca si jucatorii erau surprinsi, se intampla rar in viata unei echipe sa se ia decizii peste noapte, la asa scurt timp dupa numirea unui antrenor. Aveam mare incredere ca scoteam echipa din criza. Nu pot sa stau cu forta la un club care nu ma mai doreste. Viata iti poate oferi foarte multe surprize. N-as vrea sa fiu radical. Exista frustrare, e posibil sa ma intorc la Dinamo. Sunt dezamagit, frustrat, nervos. Mi-am facut treaba cat am avut timp, din pacate n-am reusit sa duc la capat ce-mi propusesem. Imi doream foarte mult sa antrenez Dinamo, n-am avut posibilitatea sa demonstrez ca pot duce lucrurile la capat", a spus Niculescu.