Mircea Rednic raspunde dupa ce a fost acuzat ca ii este frica de retrogradare: "Am vazut reactiile care au fost!" Ce spune despre lupta din play-out

Jucatorii si tot staff-ul de la Poli Iasi au efectuat sambata testul pentru coronavirus. Mircea Rednic a fost ultimul care a efectuat testul, primii fiind staff-ului administrativ si apoi jucatorii.

Antrenorul moldovenilor a declarat ca nu se teme de retrogradare asa cum au spus cei de la LPF, ci de o posibila imbolnavire a jucatorilor si a membrilor din interiorul clubului.

"Am vazut reactiile care au fost. In niciun caz noua la Poli Iasi nu ne este teama de retrogradare. Noi suntem pe locul 11, venim dupa trei rezultate foarte bune. Nu mi-e teama ca o sa retrogradam. Ceea ce presedintele Ciprian Paraschiv a incercat este legat de conditii si de sanatatea jucatorilor. Important este ca niciun jucator sa nu se imbolnaveasca", e declarat Radnic pentru ProSport.

De asemenea, Mircea Rednic si-a exprimat nemultumirea fata de deciziile luate de LPF.

"Trebuie sa ne gandim cum prelungim contractele jucatorilor care termina pe 30 iunie. Cei care ieri au iesit cu pieptul in fata, nu din cauza noastra se joaca peste 30 iunie. Unii au pana pe 30 mai. Si domnul Iustin Stefan, si domnul Nicoara vorbeau de milioane. Aici nu e vorba doar de bani, ci de sanatatea noastra, a multor sportivi. Nu e vorba numai de bani. Si de furnizat meciuri. Pai ce suntem marfa? Poate sa jucam meciuri. In fotbal nu se furnizeaza, se joaca. Acum trebuie sa mai si prestam, ca am luat banii inainte. O sa ajungem sa facem prostitutie in fotbal. Ceea ce facem noi acuma in niciun caz nu are treaba cu fotbalul. De ce nu luam exemplul din Belgia, daca tot am luat modelul lor? Mai aveau o singura etapa de campionat si puteau sa o joace fara spectatori, dar s-a inchis campionatul, a spus fostul antrenor al lui Dinamo.