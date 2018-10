REDNIC LA DINAMO | Putere TOTALA pentru Rednic! "A fost foarte usor sa negociem cu el"

Mircea Rednic este noul antrenor al celor de la Dinamo.

Alexandru David, presedintele celor de la Dinamo, a explicat, in direct la PRO X, cum au decurs negocierile cu Mircea Rednic si a precizat ca luni dimineata va fi facut anuntul oficial.

"Mircea Rednic nu este oficial noul antrenor, mai sunt detalii de pus la punct. Luni dimineata se va face anuntul oficial", a declarat David, in direct la PRO X.

Acesta a dezvaluit ca a discutat cu Claudiu Niculescu in miez de noapte, dupa aparitia informatiei privind aducerea lui Rednic la Dinamo in presa.

"Imi cer scuze lui Claudiu ca a aflat de pe site, a fost un element neprevazut, nu m-am gandit ca la 12 noaptea o sa apara asa ceva. Eu aveam programata pentru prima ora dimineata discutia cu el. In conditiile in care a aparut acea stire am fost obligat sa o port chiar atunci si am purtat-o la miezul noptii", a tinut sa precizeze David.

Presedintele celor de la Dinamo a explicat cum au decurs lucrurile la club si cum s-a ajuns la negocierile cu Mircea Rednic.

"Cronologia a fost foarte simpla. Situatia in care suntem este foarte grea. Evident ca daca la nivelul lotului nu mai putem face in acest moment modificari, nu mai putem face transferuri, am incercat sa ne intalnim in zona administrativa. Avem niste gauri in organigrama, iar prima intentie in cursul acestei saptamani care se incheie a fost aceea de a aduce un director general, manager sportiv, cu responsabilitati extinse in zona sportiva. Au debutat negocirerile cu domnul Prunea. In proportie de 90% am stabilit cu dansul toate detaliile, nu au fost probleme financiare sau legate fisa postului. Am solicitat sa mi se dea fisa postului de la cluburile la care a lucrat. Singura problema a fost cea legata de perioada contractuala. Domnul Prunea dorea contract pe perioada nedeterminata, noi pe perioada determinata cu posibilitate de prelungire. Peste acest detaliu, niciuna dintre parti nu a fost dispusa sa treaca. Joi au picat discutiile. Varianta domnului Prunea a picat.

In acel moment ne-am gandit ca exista posibilitatea ca aceasta postura sa fie preluata de un general manager, un antrenor care are capacitatea sa ocupe ambele functii, care sa nu fie doar antrenor, ci si general manager. Ideea catre Mircea Rednic a venit in acest moment. El a mai facut lucrul acesta la Dinamo. Discutiile cu Mircea Rednic au inceput vineri. Aceasta a fost cronologia", a declarat Alexandru David.

Presedintele dinamovistilor a spus ca Mircea Rednic s-a aratat dispus sa ajute Dinamo in momentul dificil in care se afla si a trecut peste declaratiile din trecut, in care spunea ca nu va mai reveni la clubul din Stefan cel Mare atat timp cat Negoita va fi acolo.

"Au fost declaratii intepatoare date si de dansul, si de mine, dar nu isi mai au rostul in momentul in care Dinamo are nevoie de Mircea Rednic si Mircea Rednic are nevoie de noi", a spus David.

De asemeena, presedintele lui Dinamo a explicat ca Rednic se va ocupa si de transferuri, avand un cumul de functii la club.