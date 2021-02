BREAKING NEWS | Cand vor reveni suporterii pe stadioanele din Romania! Anuntul oficial al ministrului Novak! Schimbare importanta pentru sportivi

Ministrul Tineretului si Sportului a sustinut marti o conferinta de presa.

Eduard Novak a vorbit despre o schimbare importanta pe care MTS o pregateste pentru sporturile de echipa.

Astfel, sportivii nu vor mai trebui sa faca teste Real Time-PCR inaintea competitiilor, ci vor putea apela la testele rapide antigen, care sunt si mai ieftine, aspect foarte important pentru cluburi in contextul pandemiei de coronavirus care le-a afectat serios bugetele.

Novak a spus si ca suporterii ar putea reveni in tribune in aproximativ 3 luni, in functie de evolutia numarului de cazuri de coronavirus.

"Am discutat cu domnul ministru Vlad Voiculescu si cu presedintele FRF, Razvan Burleanu, si daca cifrele arata bine, in maxim 2-3 luni vom putea discuta de deschiderea arenelor pentru public. Daca ar depinde de mine, de azi as lasa lumea pe stadioane. Sunt oameni care vad cifrele mai bine decat mine, sper sa aducem lumea cat mai repede pe stadioane.

O veste buna pe care pot sa vi-o spun este schimbarea testelor PCR cu teste antigen pentru sportivi. O sa incepem probabil cu sporturile pe echipe, unde sunt cele mai mari costuri. Speram ca in curand sa finalizam acest lucru, costurile sunt foarte mari pentru PCR. Este vorba despre fotbal, rugby, handbal si celelalte sporturi de echipa", a declarat ministrul.