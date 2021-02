Sageti cu venin trimise de Kyrgios: "Djokovic e un jucator al naibii de bun, dar sa petreci la bustul gol in plina pandemie? Nu pot accepta critici din partea unui astfel de om!"

Nick Kyrgios i-a oferit liderului ATP o replica dura, dupa ce Novak Djokovic a afirmat ca nu il respecta pentru omul care este.

Razboiul declaratiilor intre Novak Djokovic si Nick Kyrgios a fost continuat de australian. La nici o zi dupa ce liderul mondial a declarat despre Kyrgios ca este un jucator formidabil, dar cu un caracter nedemn de respect, Nicholas i-a raspuns sarbului in conferinta de presa organizata dupa victoria sa din primul tur al Openului Australian.

In prima zi de turneu, Djokovic l-a invins pe Jeremy Chardy, scor 6-3, 6-1, 6-2, iar Kyrgios a trecut de Frederico Ferreira Silva cu un triplu 6-4.

"In afara terenului, nu am prea mult respect pentru el, ca sa fiu sincer. Aici ma rezum la tot ce am de spus, nu mai am de adaugat niciun comentariu la ce am spus deja despre Nick Kyrgios, despre comentariile lui la adresa mea sau orice incearca el sa faca," a afirmat Novak Djokovic, potrivit Eurosport.

"E o afirmatie ciudata, in opinia mea. A spus ca nu ma respecta in afara terenului... ar fi avut tot sensul din lume sa spuna ca nu ma respecta pe teren, as intelege daca ar spune ca nu e de acord cu actiunile pe care le-am facut pe teren in trecut. Cand jucam meciuri, cred ca m-am comportat destul de bine fata de el, dar nu stiu cum poate sa zica despre mine ca nu sunt o persoana buna in afara terenului. In pandemie, am fost pe drumuri, conducand si livrand mancare oamenilor care nu au avut acces la alimente. Am fost grijuliu in legatura cu planurile mele, nu am vrut sa raspandesc virusul nimanui. Acum, am fundatia mea si donez bani copiilor infometati, deci a fost foarte ciudat sa spuna despre mine ca nu ma respecta in afara terenului. De fapt, Novak e o felina ciudata. Un jucator al naibii de bun, dar sa petreci la bustul gol in plina pandemie globala? Nu stiu daca pot accepta critici din partea unui asemenea om. Asta e maximumul de rau care poate exista pentru mine," a fost replica data de Nicholas Kyrgios.

"Incep sa ma simt batran, simt ca am un suflet vechi, dar am inceput sa apreciez viata. Nu ma mai critic pentru infrangeri, tratez victoriile si esecurile la fel. Am prieteni minunati, o familie grozava, o prietena minunata, sunt binecuvantat. Uitati-va la mine, am devenit un om intelept. Pe teren sunt nebun, dar unele reactii le fac intentionat pentru a ma conecta la miza meciului," a concluzionat Nick Kyrgios in conferinta de presa organizata ieri.

