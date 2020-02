OFICIAL | Habib Habibou s-a intors in Romania! Fostul atacant al celor de la FCSB a semnat cu Poli Iasi! Anuntul facut de club

Habib Habibou a semnat cu Poli Iasi.

Fostul atacant al celor de la FCSB in perioada 2008, s-a intors in Romania. Atacantul a semnat cu Poli Iasi si va evolua in play-out pentru echipa antrenata de Mircea Rednic. Anuntul a fost facut oficial prin intermediul unui comunicat emis de club.

"Atacantul Habib Habibou este, de astazi, jucatorul Politehnicii Iasi. Atancatul in varsta de 33 de ani si cu o inaltime de 1,92 metri, originar din Republica Centrafricana, a semna un contract valabil pana la finalul sezonului cu optiune de prelungire pentru inca un an. Habib Habibou a mai jucat in Romania la Steaua Bucuresti, in 2008. A fost format la PSG, iar in cariera a fost legitimat la cluburi precum Charleroi, Zulte Waregem, Leeds, Gent, Rennes, Gaziantepspor, Lens, Qatar SC, Maccabi Petah Tikva. In actualul sezon a fost legitimat la formatia Lokeren, din Belgia, pentru care a marcat un gol", se arata in comunicatul emis de Poli Iasi.