"Stati putin sa aud cum ma injura lumea!" Reactie SAVUROASA a lui Gabi Iancu la finalul meciului cu Poli Iasi! Ce a spus atacantul celor de la Viitorul

Reactie de milioane a lui Gabi Iancu dupa victoria in fata celor de la Iasi.

Viitorul s-a impus pe terenul celor de la Iasi dupa un meci spectaculos. Trupa lui Rednic a deschis scorul in minutul 2 prin Onoh si a stabilit scorul pauzei. In repriza a doua, Viitorul a fortat, iar cu 10 minute inainte de final Zoua a restabilit egalitatea. 4 minute mai tarziu, Gabi Iancu a profitat de o gafa in apararea moldovenilor si a adus-o pe Viitorul in avantaj, stabilind si scorul final. La finalul partidei, marcatorul golului 2, Gabi Iancu a vorbit despre meci si a avut reactie savuroasa.

"Asta este mentalitatea pe care trebuie sa o avem. Chiar daca am luat gol si nu am fost atenti, asta nu inseamna ca nu putem sa revenim. S-au vazut si minuni in fotbal. Cred ca am facut un joc, foarte, foarte bun si cu siguranta ca..stati putin sa aud cum ma injura lumea, ca am meritat aceasta victorie", a spus Gabi Iancu la finalul partidei.