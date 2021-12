„Continuă să fie emblematic!” Un fost jucător al FCSB laudă clubul lui Becali! De ce a ales să revină în Liga 1

Habib Habibou, fost jucător al Stelei și al lui Poli Iași, a vorbit despre experiența pe care a avut-o în fotbalul românesc.

„Este un campionat bun. Când eram mai tânăr am jucam la Steaua București (la 21 de ani), care este cel mai mare club românesc și care a câștigat Liga Campionilor. Continuă să fie un club emblematic. Cunosc destul de multe cluburi în România.

Am ajuns într-o țară despre care știam foarte puține lucruri, însă am reușit să mă adaptez foarte repede. Acesta este și motivul pentru care am ales să revin în România, la Poli Iași. În plus, mi s-a potrivit pentru că stăteam în Europa și eram la două ore de Paris și Bruxelles. Nu a fost rău”, a dezvăluit Habib Habibou.

Atacantul de 34 de ani a îmbrăcat tricoul Stelei (acum FCSB) în perioada ianuarie 2008/iunie 2008, timp în care a jucat opt partide, reușind să marcheze un gol și să ofere două pase decisive.

Habib Habibou, prins de pandemie în România

Habibou a revenit în 2020 în România, la Poli Iași, la rugămintea lui Mircea Rednic, pe care îl cunoștea din Belgia. Atacantul ajuns la 34 de ani s-a despărțit de moldoveni în vara lui 2020, după doar cinci luni de zile și șase meciuri în Moldova.

Fotbalistul centrafican a povestit cum a trecut peste perioada în care în România a fost instituită starea de urgență.

„Eram închiși aici (în România). Când am sosit, am și rămas la hotel. Nu mă puteam mișca. Cred că a fost un lucru bun cu tot ce s-a întâmplat. Este doar o chestiune de a urma instrucțiunile. Dacă toată lumea ar fi ascultat, am fi putut să nu ne aflăm în acest moment.

Europenii sunt puțin încăpățânați, nu vor să asculte. Când spunem „stați acasă”, este necesar să rămânem acasă, nu este complicat. Nu înseamnă că ești prost dacă asculți și stai acasă să te bucuri de familia ta. Nu trebuie să fii egoist. Trebuie să ascultăm și să sperăm că la un momen dat vom ieși din această situație”, a mai spus atacantul.