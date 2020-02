"Am aratat caracter si putere de a marca!" Reactia lui Corneliu Papura dupa victoria cu Poli Iasi. Ce spune antrenorul

Craiova a invins-o pe Poli Iasi cu scorul de 5-2. Antrenorul oltenilor a remarcat caracterul "elevilor" sai, dar se arata ingrijorat de usurinta cu care echipa sa a incasat 2 goluri.

"E bine ca am aratat caracter si putere de a marca. Cred ca, pe ansamblu, am facut un meci foarte bun, mai putin atunci cand am primit goluri foarte usor. Am avut emotii pe tot parcursul meciului, se poate intampla orice la fotbal, important e sa lupti. Este un lucru bun ca avem 3 meciuri consecutive castigate. Trebuie sa fim mult mai concentrati, sa nu mai primim goluri atat de usor. Ne bucuram de meciul acesta si ne pregatim pentru cel cu CFR", a spus Corneliu Papura la digisport.

Craiova obine 3 puncte importante, face 46 de puncte si se apropie la doar 3 lungimi in spatele lui CFR Cluj. Poli Iasi nu reuseste sa intrerupa seria neagra si e la al 11-lea meci consecutiv fara victorie in Liga 1.