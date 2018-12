OFICIAL! FCSB - CFR Cluj se joaca pe National Arena! Cum arata gazonul refacut de pe stadion. VIDEO

Gazonul de pe National Arena a fost refacut.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Derby-ul dintre vicecampioana FCSB si campioana CFR Cluj se va disputa pe Arena Nationala din Bucuresti, in data de 22 decembrie, de la ora 20,00, in etapa a 21-a a Ligii I, a anuntat LPF.

''Ultimul meci din acest an in Liga 1 se va disputa pe Arena Nationala! FCSB - CFR Cluj, derby-ul campionatului, este programat sambata, 22 decembrie, cu incepere de la ora 20,00 si va inchide etapa a 21-a pe cel mai mare stadion al tarii'', se arata in comunicatul LPF.

Si FCSB a confirmat acest lucru, pe pagina sa de Facebook: ''FCSB anunta ca partida cu CFR Cluj, din etapa 21 a Ligii 1, se va disputa sambata, 22 decembrie, pe Arena Nationala. Astfel, ros-albastrii vor reveni pe cel mai mare stadion al tarii, dupa ce au evoluat la Pitesti impotriva celor de la CS Gaz Metan si FC Viitorul. Clubul nostru le multumeste autoritatilor locale din Pitesti, clubului FC Arges Pitesti si suporterilor din Trivale pentru sprijinul acordat in aceasta perioada!''

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a verificat, joi, starea gazonului de pe Arena Nationala, dupa ce au avut loc lucrari de refacere si intretinere.

"Am venit la Arena Nationala pentru a verifica starea gazonului, un subiect care a generat multe discutii si controverse. Dupa cum stiti, pe 12 noiembrie am luat o decizie dureroasa, dar absolut necesara: inchiderea stadionului pana la remedierea completa a suprafetei de joc, extrem de incercata in ultima perioada de numeroase competitii sportive. Lucrari de intretinere, refacere si mentenanta a gazonului au fost efectuate permanent, fiind necesar un program special de lucrari de suprainsamantare, fertilizare si alte lucrari speciale de indreptate si nivelare a suprafetei de joc conform standardelor FIFA si UEFA", a scris Firea pe Facebook.

Intr-un videoclip postat pe pagina sa de socializare, edilul precizeaza ca exista deja o solicitare la Directia de Investitii a Primariei Capitalei pentru ca meciul din 22 decembrie dintre FCSB si CFR Cluj sa fie jucat pe Arena Nationala.

"Cred ca se va putea juca, sunt conditii optime", a adaugat Gabriela Firea.

Gabriela Firea anuntase pe 12 noiembrie ca Arena Nationala se inchide pentru competitiile sportive pana la remedierea starii gazonului.