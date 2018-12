FCSB - CFR, pe National Arena! Gazonul a fost schimbat, derby-ul Romaniei se joaca pe cel mai mare stadion. FOTO

FCSB si CFR Cluj se bat pentru primul loc in ultimul meci din acest an.

FCSB si CFR sunt programate sa lupte pe 22 decembrie in ultima partida a anului. FCSB a recuperat doua puncte si s-a apropiat la 3 puncte de liderul din Cluj, astfel ca meciul direct are o miza uriasa. FCSB a jucat la Pitesti in ultima perioada, dupa ce National Arena a fost inchisa de PMB pentru a repara gazonul. Lucrarile s-au desfasurat deja, iar arena poate gazdui din nou partide din Liga 1. Lipseste doar semnatura finala a Gabrielei Firea pentru ca partida sa fie organizata pe cel mai mare stadion din tara. LPF a anuntat deja pe site-ul oficial ca partida dintre FCSB si CFR va fi organizata pe National Arena, pe 22 decembrie, ora 20:00.

In etapa urmatoare, CFR are meci cu Viitorul, in timp ce FCSB merge la Botosani.

Captura: Digi