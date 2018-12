FCSB - CFR CLUJ | Anuntul facut astazi despre ultimul mare meci al anului! Unde va avea loc partida

FCSB a jucat ultimele 2 partide considerate pe teren propriu la Pitesti.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat astazi ca derby-ul dintre FCSB si CFR Cluj va avea loc pe National Arena! Meciul este programat in ultima etapa din 2018!



"Nu am fost pe stadion ca sa va pot confirma acest lucru. Din ce stiu, suprafata arata din ce in ce mai bine. Cred ca un asemenea meci, daca suprafata de joc e corespunzatoare, trebuie sa se joace pe cel mai mare stadion. Banuiesc ca un numar foarte mare de spectatori isi doresc sa fie pe acest stadion. Din informatiile pe care le am, acest meci se va juca pe Arena Nationala" a spus Razvan Burleanu in sedinta Comitetului Executiv de astazi.

Totusi, anuntul nu este oficial si singurul lucru de care depinde disputarea meciului pe National Arena este decizia primarului general al capitalei, Gabriela Firea.