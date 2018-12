Anunt de ULTIMA ORA: aici se va juca FCSB - CFR Cluj! Primarul Capitalei a oferit ultimele detalii despre Arena Nationala

FCSB - CFR Cluj se va juca pe Arena Nationala.

Gabriela Firea, primarul Capitalei, a facut anuntul in aceasta dimineata. Firea a precizat ca lucrarile la Arena Nationala s-au finalizat, iar ultimul derby al anului se va juca pe cel mai important stadion al tarii.

"Toate aceste lucrari care s-au realizat erau absolut necesare si nu se puteau face decat inchizand stadionul pentru toate evenimentele. Trebuie sa ne gandim la sportivi, la fotbalisti in primul rand, ca ei folosesc arena mai des, care trebuie sa aiba conditii bune. Ne dorim sa nu se mai intample astfel de incidente. Noi am spus ca il inchidem pentru doua luni ca sa ne luam masuri de sigurata, dar ne bucuram ca cei care au muncit au reusit sa incheie lucrarile atat de repede. Am inteles ca exista deja o solicitare, pentru meciul dintre FCSB si CFR Cluj, si cred ca se poate juca", a declarat Gabriela Firea, conform Antena 3.

Arena Nationala a fost inchis o luna. Pe 12 noiembrie, imediat dupa derby-ul dintre FCSB si Dinamo, stadionul a fost inchis din cauza starii gazonului.

Arena Nationala va fi redeschisa pe 22 decembrie, pentru meciul dintre FCSB si CFR Cluj.