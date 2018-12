OFICIAL! Dinamo a mai facut un transfer! Un fost campion in Liga 1 sub comanda lui Rednic

Dinamo continua seria de intariri pentru calificarea in playoff.

Mircea Rednic a dat afara cativa jucatori, iar acum incepe sa completeze lotul. Dinamovistii l-au legitimat pe Ioan Filip, fostul campion cu Otelul si Viitorul in Liga 1.

Anuntul oficial al clubului:



Dinamo anunta prin intermediul site-ului oficial, www.fcdinamo.ro, transferul mijlocasului Ioan Filip la clubul din Stefan cel Mare.

Ultima oara la Debrecen, in Ungaria, Ioan Filip (29 de ani) este campion al Romaniei cu doua echipe, Otelul Galati (2010-2011) si Viitorul Constanta (2016-2017), si a mai castigat Supercupa Romaniei, in 2011, in tricoul galatenilor.

Noul jucator al echipei din Stefan cel Mare a efectuat vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS) din Capitala si s-a alaturat lotului pregatit de antrenorul Mircea Rednic in cantonamentul de la Saftica.

29 de ani a implinit Ioan Filip pe 20 mai. Nascut la Cristioru de Jos, in judetul Bihor, Ioan Filip si-a inceput cariera la juniorii clubului FC Bihor, a evoluat pentru divizionara secunda intre 2008 si 2010 si a mai jucat pentru Otelul Galati (2010-2014), Petrolul Ploiesti (2014-2015), Viitorul Constanta (2015-2016) si Debrecen (2016-2018).

145 de meciuri si 5 goluri a adunat Ioan Filip in Liga 1 pentru Otelul Galati, Petrolul Ploiesti si Viitorul Constanta. In Liga 2 a inscris 3 goluri in 54 de jocuri pentru FC Bihor.

43 de jocuri are Ioan Filip pentru Debrecen in prima liga a campionatului din Ungaria. A mai jucat 5 meciuri in Cupa Ungariei.

6 partide a jucat Ioan Filip in Liga Campionilor, toate din postura de titular cu Otelul Galati, in dublele intalniri cu Manchester United, Benfica Lisabona si FC Basel. Cu Viitorul a jucat o partida in Europa League impotriva belgienilor de la Gent.