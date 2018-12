BOMBA! Rednic vrea sa-i FURE atacantul lui Becali: "Nu se gandesc toti la bani!" Anuntul dinamovistului

Mircea Rednic vrea intariri serioase la Dinamo in aceasta iarna.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Aproape de retrogradare, Dinamo cauta cu disperare solutii in aceasta iarna. Mircea Rednic se gandeste serios chiar la o mutare complet neasteptata: Bogdan Stancu, liber de contract dupa despartirea de Bursaspor. Pe Stancu il vrea insa si Gigi Becali la FCSB, in locul lui Rusescu, cel care l-a dezamagit.

"Daca noi ii facem oferta mai buna... de ce nu? Sunt jucatori care nu se gandesc doar la bani. Sunt exemple care s-au intors in Romania, apoi au plecat din nou, la contracte mai bune", a afirmat Mircea Rednic.

Danciulescu nu crede ca Dinamo are sanse mari sa obtina semnatura lui Stancu.

"Are alt traseu in viata. Mi-e greu sa cred ca va reveni in tara. Si chiar daca o va face, probabil va avea alte optiuni", a spus Ionel Danciulescu.



Becali a anuntat ca forteaza aducerea unui atacant roman, iar Bogdan Stancu ar fi numele sau.

”Da, am un atacant in vizor. Nu e de la noi. Pe cel pe care vreau sa-l iau, il stiu. A trecut pe la noi, pai este roman. Mai incercam si noi, ce sa facem”, a spus, enigmatic, Becali.

FCSB l-a vandut pe Bogdan Stancu la Galatasaray in Turcia pe 5 milioane de euro.