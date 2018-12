DINAMO - CRAIOVA | Mangia nu-i poarta pica lui Dinamo: "Daca merita, pentru mine este OK!" Craiova n-a castigat in Stefan cel Mare de 24 de ani

Oltenii vin cu trenul la Bucuresti s-o bata pe Dinamo.

Craiova n-a mai castigat in Stefan cel Mare de 24 de ani.

"Craiova trebuie sa ia campionatul", pune presiune Craioveanu.

"Eu nu discut cu Gica. Gica vorbeste si eu ascult", spune Mangia.

Pentru meciul cu Dinamo, oltenii vor face deplasarea ca pe vremuri, cu trenul.

"Eu sper ca cele mai bune echipe vor fi in play-off. Daca merita (n.r. Dinamo), pentru mine este ok ca va fi in play-off", spune Mangia.

Italianul lui Dinamo, Montini il sperie cel mai mult pe Mangia.

"Tot timpul contra mea a facut meciuri foarte bune. sper ca nu va face la fel acest meci. In fata lui am pierdut campionatul de tineret in Italia", spune Mangia.