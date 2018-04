OFICIAL | Botosaniul si-a luat atacant de Mondial! Al doilea fotbalist din Liga I cu sanse sa ajunga in Rusia la vara

FC Botosani l-a transferat, luni, pe atacantul saudit Naif Hazazi (29 de ani), cel care a fost testat de antrenorul Costel Enache in amicalul cu Bucovina Radauti pe 13 aprilie.

"Naif Hazazi, international in echipa Arabiei Saudite, a semnat pana in vara, cu posibilitate de prelungire cu FC Botosani. Introdus la pauza in amicalul cu Bucovina Radauti, Naif Hazazi a surprins in mod placut. Fotbalistul in varsta de 29 de ani a marcat golul de 4-0, in minutul 90 si a dat pasa decisiva la reusita lui Chitosca", a anuntat FC Botosani..

Presedintele Cornel Sfaiter a declarat ca Naif Hazazi, care nu a avut echipa in ultimele luni, vrea sa joace cat mai mult pentru a putea prinde lotul nationalei Arabiei Saudite pentru Cupa Mondiala.



"E un jucator pe care l-am urmarit. In testul cu Bucovina Radauti mi-a placut cum s-a miscat. Are clarviziune in joc, are atitudine, are calitati. Sper ca sa ne ajutam reciproc in indeplinirea obiectivelor. El a semnat pana in vara cu posibilitate de prelungire. El s-a alaturat lotului in urma cu doua saptamani si sper sa se acomodeze cat mai repede. A ales sa vina la Botosani cu gandul la Mondial. Daca o sa se impuna si o sa joace la noi, cu siguranta va reusi sa prinda lotul nationalei Arabiei Saudite. Speram ca in cel mai scurt timp sa definitivam toate documentele si el sa aiba drept de joc pentru a debuta, cat mai repede intr-un meci oficial", a afirmat presedintele clubului FC Botosani.

Naif Hazazi are 42 de partide disputate pentru echipa nationala a tarii sale, pentru care a marcat de 10 ori. Ultimul club pentru care a evoluat este Al Taawon, unde joaca acum romanul Adi Popa, iar ultimele partide pentru Hazazi au fost cele din luna decembrie a anului trecut cu Emiratele Arabe Unite si Kuweit.

Hazazi se afla la prima experienta in afara tarii sale, el evoluand pana acum numai in Arabia Saudita la formatiile Al-Ittihad, Al-Shabab, Al-Nasr si Al-Taawon.