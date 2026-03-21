Ofertă pe bani mulți pentru noua senzație a Superligii: "Face 4-5 milioane de euro!"

Superliga propune jucători extrem de talentați.

Progresul uluitor înregistrat de Lorenzo Biliboc (19 ani) sub comanda lui Daniel Pancu (44 de ani) face ecouri în Europa fotbalistică. Unul dintre cei mai buni atacanți români ai momentului, puștiul CFR-ului a atras deja interes din Vest, iar antrenorul său a dezvăluit că Neluțu Varga a avut o discuție în jurul a 2.5 milioane de euro! 

Aflat într-un moment fabulos, cu opt goluri și trei pase decisive în cele 31 de meciuri jucate pentru ardeleni din postura de fotbalist care respectă regula Under 21, puștiul trecut pe la Juventus e pe radarul unor echipe din Belgia și Olanda: "Acum e de patru-cinci milioane, la cum sunt milioanele în ziua de azi. Îl ajută vârsta foarte mult, vârsta face prețul ăsta. Știu că acum o lună vorbea cineva de două milioane și ceva, o echipă nu din Top 5, dar dintr-un campionat intermediar. Acum o lună am auzit discuția undeva la 2.5 milioane de euro. (n. red - întrebat dacă oferta e din Belgia sau Olanda) Pe acolo, da!", a dezvăluit Daniel Pancu, sâmbătă dimineață, pentru fanatik.ro.

Pancu, elogii pentru Biliboc: de ce e peste Tavi Popescu

Ultimele șapte etape au adus patru goluri, două pase decisive și un gol creat la reușita lui Korenica în derby-ul cu Rapid, câștigat cu 1-0. Performanțe care nu se mai regăsesc în dreptul vreunui alt fotbalist român de atac din Superligă și, conform lui Pancu, deloc întâmplătoare.

Fostul atacant al naționalei l-a comparat pe Biliboc cu cea mai bună versiune a lui Tavi Popescu. Și consideră că vârful pe care-l antrenează acum are un potențial mult mai mare decât fotbalistul de la FCSB:

"Biliboc e cel mai în formă fotbalist de atac din campionatul României la ora actuală. Are etapă de etapă gol, assist sau implicare la gol. Numărul unu, da! 

Are niște calități greu de găsit. A mai fost Tavi Popescu acum doi-trei ani, la fel, o bombă care a venit repede. Biliboc rupe brazda sub el, are numărul de accelerări de campionate mari din Europa. Și aici se face diferența. Nu e doar talentul, talentul îl vede și mamaie dacă se uită la un jucător cum e Biliboc. E foarte agresiv, aici are un plus față de Tavi Popescu în sensul pozitiv", a mai spus "Pancone".

