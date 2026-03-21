Echipa feminină de fotbal a Iranului a fost sărbătorită, la Teheran, de către autorităţi după întoarcerea din Australia, unde s-a aflat în centrul unei polemici legate de imnul naţional şi de cererile de azil formulate în timpul Cupei Asiei.

Mii de iranieni, mulţi dintre ei fluturând steaguri, s-au adunat în Piaţa Valiasr, pentru a le întâmpina pe fete, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea de stat.

„Alegerea mea. Patria mea”, se putea citi pe un panou publicitar uriaş amplasat în piaţă, care le înfăţişa pe jucătoare purtând hijabul islamic şi salutând steagul iranian. Sosite cu autobuzul, sportivele, îmbrăcate în treninguri de culoare închisă şi purtând vălul obligatoriu, au primit flori înainte de a urca pe scenă.

Potrivit news.ro, echipa a ajuns în Iran după ce a trecut graniţa cu Turcia. Apoi, a parcurs pe şosea cei aproape 900 de kilometri până la Teheran.

Şapte membre ale delegaţiei feminine iraniene (şase jucătoare şi un membru al staffului tehnic) au solicitat, iniţial, azil în Australia, după ce au fost catalogate drept„trădătoare” în ţara lor pentru că au refuzat să cânte imnul naţional înaintea unui meci, în plin conflict între Iran şi Statele Unite ale Americii şi Israel. Cinci dintre ele şi-au retras cererea de azil şi doar două jucătoare au rămas, în cele din urmă, pe teritoriul australian.

Ameninţări la adresa familiilor jucătoarelor?

Militanţii pentru drepturile omului au acuzat autorităţile iraniene că au exercitat presiuni asupra familiilor lor, în special prin convocarea părinţilor la interogatorii. Teheranul acuză, dimpotrivă, Australia că a încercat să le determine pe jucătoare să dezerteze.

Potrivit lui Farideh Shojaei, o responsabilă a Federaţiei Iraniene de Fotbal, echipa a fost „afectată de tensiuni şi presiuni externe” în timpul şederii sale în Australia.

Ea a declarat agenţiei de presă Mehr că jucătoarele au primit „promisiuni tentante privind dreptul de şedere, salarii şi beneficii financiare substanţiale”. „Mândre şi dornice să-şi păstreze dragostea pentru patrie, ele au refuzat, totuşi, să rămână în Australia”, a adăugat ea.

Preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat, de asemenea, miercuri că jucătoarele au „dezamăgit duşmanii” Republicii Islamice, rezistând „înşelăciunii şi intimidărilor elementelor anti-Iran”.

După ce a părăsit Australia, echipa a rămas la Kuala Lumpur (Malaezia), înainte de a pleca, luni, spre Oman, de unde a luat un avion, marţi, spre Istanbul.