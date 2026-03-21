Echipa antrenată de Arne Slot caută să își redreseze parcursul din Premier League după o serie de rezultate modeste pe plan intern, în contrast cu parcursul european. Deși au eliminat-o pe Galatasaray cu un scor general de 4-1, „cormoranii” au pierdut recent puncte importante cu Wolverhampton și Tottenham, irosind șansa de a-și consolida poziția în primele cinci echipe din clasament.

Probleme de lot pentru Arne Slot

Cea mai mare pierdere pentru oaspeți este indisponibilitatea lui Mohamed Salah. Egipteanul a părăsit terenul în minutul 75 al duelului european de miercuri, iar managerul echipei a precizat că atacantul va lipsi în deplasarea de la Brighton și nu se va prezenta nici la acțiunile echipei naționale în pauza competițională ce urmează.

În plus, prezența lui Joe Gomez este incertă. Arne Slot a transmis că fundașul ar putea să nu facă parte din lot, iar dacă va face deplasarea, în niciun caz nu va fi titular. Lista absenților de lungă durată este completată de Alexander Isak, Wataru Endo, Conor Bradley și Giovanni Leoni.

De cealaltă parte, Brighton are un parcurs echilibrat în acest sezon, cu câte 10 victorii, remize și înfrângeri după 30 de etape. Gazdele se bazează pe revenirea lui Kaoru Mitoma, refăcut după o accidentare la gleznă. Un punct de atracție al partidei este prezența lui James Milner, deținătorul recordului de apariții în Premier League, care ar putea începe ca titular împotriva fostei sale formații.

Echipe probabile: