Dan Șucu l-a convins și semnează! Contract până în 2027

Între timp, conducerea clubului a rezolvat și situația contractuală a lui Junior Messias. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, brazilianul este foarte aproape să își prelungească înțelegerea cu Genoa până în 2027.

După 28 de etape, Genoa ocupă locul 14, cu 30 de puncte, având un avans de șase puncte față de zona retrogradării, unde se află US Cremonese, ocupanta locului 18. Pe pozițiile direct retrogradabile se mai află Hellas Verona FC, pe locul 19, cu 18 puncte, și Pisa SC, ultima clasată, cu 15 puncte.

Messias a adunat 15 meciuri în actualul sezon, 13 în campionat, unde a marcat trei goluri, iar alte două partide au venit în Coppa Italia.

Fotbalistul se află la Genoa din 2023, când a fost împrumutat de la AC Milan. Clubul italian l-a transferat definitiv în 2024, pentru aproximativ 1,5 milioane de euro.

În cariera sa, Messias are și un titlu în Serie A, câștigat cu AC Milan în sezonul 2021/2022.

Urmează duelul cu Verona lui Vermeșan

Pentru Genoa CFC urmează o deplasare importantă pe terenul celor de la Hellas Verona, echipă care luptă pentru salvarea de la retrogradare și unde este legitimat românul Ioan Vermeșan, convocat în premieră de Mircea Lucescu la naționala mare pentru barajul cu Turcia. Partida din etapa a 29-a din Serie A se va disputa sâmbătă, 15 martie, de la ora 13:30.