Dan Șucu l-a convins și semnează! Contract până în 2027

Dan Șucu l-a convins și semnează! Contract până în 2027 Serie A
Deși a început sezonul foarte slab și a fost chiar pe penultimul loc la un moment dat, Genoa CFC, club patronat de Dan Șucu, dă semne clare de revenire în Serie A.

După 28 de etape, Genoa ocupă locul 14, cu 30 de puncte, având un avans de șase puncte față de zona retrogradării, unde se află US Cremonese, ocupanta locului 18. Pe pozițiile direct retrogradabile se mai află Hellas Verona FC, pe locul 19, cu 18 puncte, și Pisa SC, ultima clasată, cu 15 puncte.

Dan Șucu l-a convins și semnează! Contract până în 2027

Între timp, conducerea clubului a rezolvat și situația contractuală a lui Junior Messias. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, brazilianul este foarte aproape să își prelungească înțelegerea cu Genoa până în 2027.

Messias a adunat 15 meciuri în actualul sezon, 13 în campionat, unde a marcat trei goluri, iar alte două partide au venit în Coppa Italia.

Fotbalistul se află la Genoa din 2023, când a fost împrumutat de la AC Milan. Clubul italian l-a transferat definitiv în 2024, pentru aproximativ 1,5 milioane de euro.

În cariera sa, Messias are și un titlu în Serie A, câștigat cu AC Milan în sezonul 2021/2022.

Urmează duelul cu Verona lui Vermeșan

Pentru Genoa CFC urmează o deplasare importantă pe terenul celor de la Hellas Verona, echipă care luptă pentru salvarea de la retrogradare și unde este legitimat românul Ioan Vermeșan, convocat în premieră de Mircea Lucescu la naționala mare pentru barajul cu Turcia. Partida din etapa a 29-a din Serie A se va disputa sâmbătă, 15 martie, de la ora 13:30.

Război în Iran, ziua 15. SUA trimit încă 5.000 de soldați în Orientul Mijlociu. Trump: ”O să simt în măduva oaselor”
Dani Coman a făcut o promisiune după prima surpriză reușită de FC Argeș în play-off
Gică Craioveanu, nimicitor după eșecul Universității cu FC Argeș: „Cel mai modest meci”. Filipe Coelho, pus la zid
S-a lămurit după Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1: ”Nu cred că va fi campioană”
E convins că omul de la FCSB poate decide lupta la titlu: ”A creat o echipă puternică!”
Ofertă din China pentru Florin Tănase! Salariu de 1,3 milioane de euro pe sezon
Dezvăluirea despre Luka Modric și avertisment pentru Chivu: ”Nu a renunțat!”
Gică Craioveanu știe cine câștigă Superliga! A numit trei echipe
Verdictul lui Cristi Borcea înainte de Rapid – Dinamo: vede un marcator surpriză
Echipa cu care a negociat Mirel Rădoi a făcut azi anunțul oficial!

Oficialul dat afară de Mirel Rădoi a semnat cu o rivală din Superliga și se bate la titlu

Ultimatum pentru jucătorul lui FCSB: "Rămâi și riști sau pleci!"

FCSB are un nou atacant! Decizia lui Mirel Rădoi

Dani Coman a făcut o promisiune după prima surpriză reușită de FC Argeș în play-off

Cvadruplul campion al Italiei a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat



E convins că omul de la FCSB poate decide lupta la titlu: ”A creat o echipă puternică!”
Ofertă din China pentru Florin Tănase! Salariu de 1,3 milioane de euro pe sezon
Dezvăluirea despre Luka Modric și avertisment pentru Chivu: ”Nu a renunțat!”
Gata, Cristi Chivu semnează! Anunțul făcut astăzi de Gazzetta dello Sport
Gică Craioveanu știe cine câștigă Superliga! A numit trei echipe
Cine este Ioan Vermeșan, surpriza României pentru barajul cu Turcia
Mircea Lucescu a șocat un tricolor cu decizia luată înainte de barajul decisiv cu Turcia: „Am rămas surprins!”
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
stirileprotv Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

stirileprotv Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

