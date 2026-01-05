Mijlocașul român, legitimat la AEK Atena, a fost desemnat autorul celui mai spectaculos gol din această etapă a competiției, rundă încheiată pe 18 decembrie, odată cu disputarea meciurilor din etapa a șasea.

Golul lui Răzvan Marin, cel mai frumos din faza principală a Conference League



Golul lui Marin a fost marcat în victoria obținută de AEK Atena în fața celor de la Samsunspor, scor 2-1, într-un meci decis de execuția internaționalului român.



Reușita sa a fost votată cea mai frumoasă din faza principală a competiției și a atras atenția la nivel continental.



Pentru acest premiu a fost luată în calcul și reușita lui Steven Nsimba, atacantul Universității Craiova. Francezul a impresionat cu un șut spectaculos de la aproximativ 24 de metri, în partida contra celor de la Sparta Praga. VEZI VIDEO

