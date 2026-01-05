Deși a fost accidentat și nu a mai jucat niciun meci oficial din iulie 2024, Țicu a beneficiat de încrederea celor de la Dinamo, care i-au oferit un contract pe șase luni și posibilitatea prelungirii pe trei ani dacă va confirma în meciurile din acest sezon.



Andrei Nicolescu: "Țicu are câteva kilograme în plus. E un pariu, acum un an și jumătate avea potențial mare"

Misiunea lui Țicu nu va fi deloc simplă și va pleca din postura de rezervă a titularului obișnuit Raul Opruț. În plus, la sosirea în cantonamentul din Antalya, fundașul stânga s-a prezentat cu kilograme în plus, spune președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu.



"Am văzut că s-a discutat de ce am ținut secret (n.r - sosirea lui Țicu). N-am spus pentru că el aștepta să semneze rezilierea și nu cred că ar fi fost OK pentru el să-l influențăm înainte de 2 ianuarie. L-am lăsat să ajungă în România și să semneze rezilierea cu Petrolul.



Țicu este un pariu. Țicu de acum un an și jumătate reprezintă un jucător cu potențial mare. Contractul e structurat în două: un contract până în vară în care ne dăm seama ce se întâmplă cu el din punct de vedere fizic. După aia, încă 3 ani de contract dacă totul decurge bine. El a înțeles situația. Pe de altă parte, Opruț e unul dintre cei mai buni fundași stânga din țară. E cel mai constant, dar avea nevoie de un back-up, de cineva care să-l împingă din spate. Dacă am fi ales altă opțiune, cu un jucător care voia să fie titular, nu cred că ar fi fost atât de bine.



Cu siguranță are câteva kilograme în plus. Nu știu câte. Două, trei, patru, nu îmi dau seama. Exigențele și standardele la Dinamo au crescut foarte mult. Ne uitam inclusiv în comparație cu cantonamentul de anul trecut. E normal ca el să fie puțin în urmă, dar face antrenamente normale. Dacă e pregătit să joace, nu știu și nu sunt eu cel care decide asta", a spus Andrei Nicolescu, luni seară, la Prima Sport.

Născut în Ploiești, Valentin Țicu și-a făcut junioratul și a evoluat exclusiv la Petrolul înainte de a semna cu Dinamo.

