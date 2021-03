EXCLUSIV | Octavian Popescu a fost chemat de mai multe ori la echipa natioanala, dar Craiova a refuzat de fiecare data! "Am toate convocarile si toate refuzurile lor!"

Mihai Stoichita a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Octavian Popescu a devenit noua speranta a fotbalului romanesc dupa evolutiile bune din prima parte a actualului sezon. Fotbalistul lui Toni Petrea a aratat foarte multa maturitate in joc si a avut realizari de fiecare data cand a jucat.

Mihai Stoichita sustine ca Mutu ar putea sa bazeze pe el pentru meciurile nationalei U21. De asemenea, oficialul de la FRF a dezvaluit ca Popescu a fost chemat de multe ori la nationala, dar Craiova nu a dorit sa il lase.

"Octavian Popescu este o solutie. Daca joaca meci de meci titular la FCSB, la fel ca si Man. La fel ca si Morutan. Pune probleme pentru echipa nationala. Este normal sa fie asa.

Un jucator foarte talentat, dar din pacate o sa va arat cand vin la emisiune. A fost chemat de multe ori la lotul national. Am toate convocarile si toate refuzurile Craiovei.

Pentru ca s-a creat o imagine cum ca Federatia nu l-ar fi chemat. L-am chemat de foarte multe ori, am toate convocarile si toate refuzurile in cazul lui. Nu stiu de ce. Au dreptul asta. Eu cred ca acesti copii trebuie folositi. E o madrie sa joci la echipa natioanala si fiecare treapta pe care o calci, U19, U21, te ajuta sa ajungi foarte usor la echipa mare", a spus Mihai Stoichita pentru PRO X.

De asemenea, Mihai Soichita a vorbit si despre Radu Dragusin de la Juventus.

"El a jucat titular in 3 meciuri. A debutat cu Malta in deplasare. A jucat titular cu Malta la Giurgiu, si parca a intrat si cu Danemarca. Deci daca a fost folisit de Adi si in preliminarii, probabil este o solutie si pentru viitor. Iti dai seama ce experienta are cum. A jucat in Champions League la Juventus si nu numai. Te obliga sa il incerci, sa il il folosesti. Eu il stiu de multa vreme. Este un jucator cu cu care nu iti e frica sa joci la U21", a declarat Mihai Stoichita.