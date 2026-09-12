Bournemouth - Brentford 2-2 | Remiză cu patru goluri în Premier League (VOYO)

Bournemouth a remizat pe teren propriu în fața lui Brentford, scor 2-2, într-un meci din runda a patra din Premier League.

Oaspeții au deschis scorul prin Schade în minutul 34, dar s-au văzut egalați rapid în urma golului lui Justin Kluivert din minutul 38.

Tavernier a înscris pentru 2-1 în repriza a doua, dar Schade a făcut „dubla” în minutul 56 și a asigurat un punct pentru echipa sa.

Rezultatele primelor meciuri de sâmbătă, din etapa a patra a campionatului de fotbal al Angliei:

Bournemouth - Brentford 2-2

Aston Villa - Nottingham Forest 1-2

Chelsea - Hull City 2-2

Crystal Palace - Ipswich Town 2-3

Liverpool - Fulham 0-0

Tottenham - Everton 0-0

Manchester City este pe prima poziţie a clasamentului, cu 9 puncte după trei jocuri, golaveraj 7-2. Arsenal este pe locul 2, tot cu 9 puncte după trei jocuri, golaveraj 6-1. Hull ocupă locul trei, având 8 puncte după patru jocuri. Chelsea se află pe poziţia a patra, cu 7 puncte după patru jocuri. Liverpool a acumulat 6 puncte după patru jocuri şi este pe locul 6, scrie Agerpres.