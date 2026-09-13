„Procurorul” s-a retras treptat din viața publică în ultimii ani, după mai multe probleme medicale. Într-un interviu acordat pentru Prima Sport, Dinu a fost întrebat despre situația sa actuală.

Cornel Dinu: „Nu mai poți să fii bine”

Cornel Dinu nu a dorit să intre în detalii despre problemele sale, însă a vorbit deschis despre modul în care se simte la vârsta de 78 de ani.

„La vârsta mea, nu mai poţi să fii bine, nici sănătos, mai ales la necazurile pe care le-am avut eu. Dar să sperăm că zilele care vin vor fi mai bune”, a declarat Cornel Dinu.

În ultimii ani, Dinu s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, inclusiv afecțiuni cardiace și episoade de depresie. Acestea au contribuit la reducerea aparițiilor sale publice.

Cornel Dinu: „Nu credeam că poate să existe un asemenea specimen”

Cornel Dinu a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Cornel Țălnar, după procesul pierdut pentru un apartament din București.

Relația dintre cei doi, cândva foarte apropiată, s-a rupt definitiv în 2023, când Țălnar și-a acționat în instanță nașul pentru un apartament situat pe Calea Moșilor.

Fostul mijlocaș a câștigat procesul, a vândut ulterior locuința, iar Cornel Dinu susține că îi sunt reținuți bani din pensie pentru plata cheltuielilor de judecată.

„Sunt în casă, cu bătrânețile, cu necazurile, cum să fiu? Din păcate, vin când nu mai e nevoie de ele, nu poți să mai reziști la ele.

Ciprian (n.r - Ciprian Marica) știe necazurile pe care le am. Omul căruia i-am făcut cel mai mare bine din viață... Nu am crezut că Țălnar, care este finul meu, i-am botezat și copilul... În 2023, după 20 și ceva de ani, m-a dat în judecată pe un apartament.

Cum era legea atunci, luai cheile. Nu am apucat să fac actele, a câștigat apartamentul în instanță, l-a vândut cu 140.000 și acum îmi reține și banii din pensie.

O canalie! Nu credeam că poate să existe un asemenea specimen, dar astea sunt, te lovești la bătrânețe de astfel de chestii. Îmi reține din pensie cheltuieli de judecată și altele. Ăștia nu sunt oameni, sunt bestii, nici măcar animale. Animalele au suflet”, a declarat Cornel Dinu în direct la VoyoSport Live.