Naţionala României a fost învinsă dramatic de Germania, cu scorul de 3-2 (25-22, 25-23, 22-25, 15-25, 15-13), sâmbătă seara, în BTarena din Cluj-Napoca, într-un meci din Grupa D a Campionatului European de volei masculin - EuroVolley 2026, găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda şi România.

România - Germania 2-3, cu 13-15 în setul decisiv

Tricolorii, care au revenit de la 0-2 la seturi, s-au înclinat în tiebreak, după două ore şi 19 minute de joc, în faţa a 4.382 de spectatori. România a avut 22-19 în setul secund.

Cristian-Daniel Chiţigoi, cu 21 de puncte, a fost cel mai bun jucător al României, Alexandru Raţă a contribuit cu 15 puncte, iar Bela Bartha a adăugat 11 puncte.

De la învingători s-au remarcat Erik Roehrs (23 p), Tobias Christian Brand (15) şi Anton Brehme (11), scrie Agerpres.

În alt meci, Franţa a învins Turcia cu 3-0.

Clasamentul grupei și următoarele meciuri ale României

Germania se află pe primul loc al clasamentului, cu 3 victorii (8 puncte), Franţa, 2 victorii (6 p), România, 1 victorie (4 j), Letonia, 1 victorie (3 p), Elveţia (0 p), Turcia (0 p).

Primele patru clasate se califică în optimile de finală.

România va mai juca luni cu Turcia (20:00) şi miercuri cu Franţa (20:00).