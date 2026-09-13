FC Argeș - FC Botoșani 1-1
FINAL
Min. 86: GOOOL FC Botoșani! Moldovenii restabilesc egalitatea.
Min. 60: GOOOOL FC Argeș! Taylor Luvambo deschide scorul din pasa lui Pîrvu.
MIN: 46: Start în repriza secundă!
Meciul contează pentru etapa a noua din Superligă.
FINAL
Min. 86: GOOOL FC Botoșani! Moldovenii restabilesc egalitatea.
Min. 60: GOOOOL FC Argeș! Taylor Luvambo deschide scorul din pasa lui Pîrvu.
MIN: 46: Start în repriza secundă!
PAUZĂ
MIN. 45 Trei minute de prelungire.
MIN. 33 Ocazie FC Argeș! Șutul lui Pîrvu este blocat de defensiva dirijată de Anestis.
MIN. 25 Încă este liniște la Mioveni - niciun șut pe spațiul porții. Oaspeții de la Botoșani sunt cei care domină.
MIN. 1 Start de meci!
Două victorii, o remiză și o înfrângere au înregistrat piteștenii în ediția curentă pe teren propriu. De partea cealaltă, botoșănenii nu au mai câștigat în deplasare pe prima scenă din 30 noiembrie 2025, când s-au impus cu 1-0 în fața celor de la Unirea Slobozia. Au urmat afară patru rezultate de egalitate și 10 partide pierdute.
FC Argeș și FC Botoșani s-au mai întâlnit în principala întrecere internă de nouă ori, de două ori au câștigat piteștenii, de cinci ori s-au impus moldovenii, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.
Primul meci a avut loc pe 21 august 2020, FC Argeș - FC Botoșani 2-3 (antrenori Ionuț Badea / Marius Croitoru).
Ultimul succes bifat de piteșteni: 7 martie 2022, FC Botoșani - FC Argeș 1-2, rezultat în urma căruia argeșenii i-au depășit pe moldoveni în clasament și s-au calificat în play-off-ul ediției 2021-2022.
Cea mai recentă dispută pe prima scenă: 13 decembrie 2025, FC Argeș - FC Botoșani 0-0.
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