FOTO FC Argeș - FC Botoșani 1-1! Moldovenii obțin un punct pe final de meci

FC Argeș - FC Botoșani 1-1! Moldovenii obțin un punct pe final de meci Superliga
SPORT.RO
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Meciul contează pentru etapa a noua din Superligă.

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FC Argeș - FC BotoșaniFC ArgesFC BotosaniBogdan AndoneMarius Croitoru
Din articol

FC Argeș - FC Botoșani 1-1

FINAL

Min. 86: GOOOL FC Botoșani! Moldovenii restabilesc egalitatea.

Min. 60: GOOOOL FC Argeș! Taylor Luvambo deschide scorul din pasa lui Pîrvu.

MIN: 46: Start în repriza secundă!

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PAUZĂ

MIN. 45 Trei minute de prelungire.

MIN. 33 Ocazie FC Argeș! Șutul lui Pîrvu este blocat de defensiva dirijată de Anestis.

MIN. 25 Încă este liniște la Mioveni - niciun șut pe spațiul porții. Oaspeții de la Botoșani sunt cei care domină.

MIN. 1 Start de meci!

Echipele de start

Două victorii, o remiză și o înfrângere au înregistrat piteștenii în ediția curentă pe teren propriu. De partea cealaltă, botoșănenii nu au mai câștigat în deplasare pe prima scenă din 30 noiembrie 2025, când s-au impus cu 1-0 în fața celor de la Unirea Slobozia. Au urmat afară patru rezultate de egalitate și 10 partide pierdute.

FC Argeș și FC Botoșani s-au mai întâlnit în principala întrecere internă de nouă ori, de două ori au câștigat piteștenii, de cinci ori s-au impus moldovenii, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

Prima întâlnire între cele două echipe a avut loc în 2020

Primul meci a avut loc pe 21 august 2020, FC Argeș - FC Botoșani 2-3 (antrenori Ionuț Badea / Marius Croitoru).

Ultimul succes bifat de piteșteni: 7 martie 2022, FC Botoșani - FC Argeș 1-2, rezultat în urma căruia argeșenii i-au depășit pe moldoveni în clasament și s-au calificat în play-off-ul ediției 2021-2022.

Cea mai recentă dispută pe prima scenă: 13 decembrie 2025, FC Argeș - FC Botoșani 0-0.

Bogdan Andone vs. Marius Croitoru în Superligă: 5 dueluri directe din postura de antrenori - două victorii Andone - două remize - un succes Croitoru. Info: LPF

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