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Două victorii, o remiză și o înfrângere au înregistrat piteștenii în ediția curentă pe teren propriu. De partea cealaltă, botoșănenii nu au mai câștigat în deplasare pe prima scenă din 30 noiembrie 2025, când s-au impus cu 1-0 în fața celor de la Unirea Slobozia. Au urmat afară patru rezultate de egalitate și 10 partide pierdute.

FC Argeș și FC Botoșani s-au mai întâlnit în principala întrecere internă de nouă ori, de două ori au câștigat piteștenii, de cinci ori s-au impus moldovenii, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

Prima întâlnire între cele două echipe a avut loc în 2020

Primul meci a avut loc pe 21 august 2020, FC Argeș - FC Botoșani 2-3 (antrenori Ionuț Badea / Marius Croitoru).

Ultimul succes bifat de piteșteni: 7 martie 2022, FC Botoșani - FC Argeș 1-2, rezultat în urma căruia argeșenii i-au depășit pe moldoveni în clasament și s-au calificat în play-off-ul ediției 2021-2022.

Cea mai recentă dispută pe prima scenă: 13 decembrie 2025, FC Argeș - FC Botoșani 0-0.

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