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Corvinul Hunedoara - Universitatea Craiova 0-1 FINAL Min. 71: Corvinul cere penalty! Hunedorenii au cerut lovitură de pedeapsă după ce mingea l-a atins pe Romanchuk pe braț, însă arbitrul a lăsat jocul să continue. Arbitrii din camera VAR nu au intervenit. Min. 59: Ocazie pentru Universitatea Craiova! Servit excelent în colțul drept al careului de șase metri, Băluță trimite în forță la colțul scurt, însă nu reșește să-l învingă pe Sandu. Min. 51: GOOOOL Universitatea Craiova! Bancu trimite o pasă excelentă de pe flancul stâng, Cicâldău preia în interiorul careului și șutează imparabil din zona punctului cu var. Min. 46: Start în repriza secundă!

PAUZĂ Min. 45+1: Ocazie uriașă pentru Corvinul! Pîrvulescu este servit excelent de Espinosa, dar șutează slab din interiorul careului. Min. 38: Ocazie pentru Corvinul! Espinosa este servit excelent în fața porții, dar face preluare cu exteriorul piciorului drept și trimite mingea departe de el, defensiva olteană trimițând mingea în corner. Min. 28: Ocazie pentru Corvinul! Popescu respige greșit un șut din marginea careului de 16 metri, mingea ajunge la Espinosa, care șutează slab și îi permite portarului să intervină. Min. 10: Ocazie uriașă pentru Universitatea Craiova! Primește pe poziție viitoare, dar îl ia la țintă pe Sandu din poziție ideală. Min. 3: Ocazie importantă pentru Universitatea Craiova! Băluță expediază o „rachetă” din afara careului de 16 metri, însă portarul Sandu este la post și respinge în corner. Min. 1: A început partida!

Corvinul Hunedoara - Universitatea Craiova, echipele de start Corvinul Hunedoare: Sandu - Iacob, Ivancevic, Manolache, Neacșa - Cărăbuș, Hora-Ribeiro - Pîrvulescu, Yeboah, Fabry - Espinosa-Torres; Rezeve: Frânculescu, Dringă, Ilie, Hrezdac, Abualnadi, Rodrigues-Figueira, Goodlad, Hayatu, Okoro; Antrenor: Florin Maxim. Universitatea Craiova: Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Montoya, Băluță, Cicâldău, Bancu - Matei, Al-Hamlawi, Etim; Rezerve: Maxim, Sava, Rădulescu, Da Silva, Roux, Crețu, Santos-Lameira, Tavares, Băsceanu, Baiaram, Nsimba, Elisor. Antrenor: Filipe Coelho.

Hunedorenii sunt o surpriză plăcută în acest sezon, prestațiile elevilor lui Florin Maxim fiind apreciate de către microbiști. De partea cealaltă, oltenii rămân o forță și în ediția curentă, dovadă și ultima prestație din campionat, victorie cu 4-0 în fața vicecampioanei Universitatea Cluj. Corviniștii sunt neînvinși în meciurile considerate pe teren propriu, în dreptul lor fiind consemnate acasă două succese (3-0 cu FK Csikszereda, 3-0 cu CFR Cluj) și două remize (1-1 cu Sepsi OSK, 1-1 cu Dinamo). Craiovenii nu au mai câștigat în Superligă din postura de vizitatori din 27 aprilie 2026, când s-au impus cu 1-0 în fața celor de la FC Argeș. Au urmat afară patru rezultate de egalitate și o înfrângere. Recordul lui Flavius Iacob Flavius Iacob este jucătorul cu cele mai multe tackling-uri reușite în primele opt etape - 29. Universitatea Craiova a încheiat runda precedentă cu cel mai bun atac din campionat, 18 goluri marcate, dintre care 14 au fost înscrise în repriza secundă. Doar 21 de jucători au utilizat Corvinul în campionatul curent, dintre care 12 au debutat în Superligă chiar pe durata stagiunii în curs. Gruparea din Bănie s-a bazat pe 25 de fotbaliști, 14 dintre ei contribuind la reușitele oltenilor cu cel puțin un gol și / sau o pasă decisivă. Info: LPF

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