Rapid - FC Voluntari 2-1

Minutul 90+4: Final! Rapid - FC Voluntari 2-1.

Minutul 90+3: Ocazie uriașă FC Voluntari! Mamic îi pasează perfect lui Chică-Roșă în careu, care trage în Ungureanu!

Minutul 86: GOL Rapid! După o centrare a lui Moruțan din corner, Lars Kramer se înalță și înscrie cu capul pentru 2-1.

Minutul 80: Ocazie Rapid! Kodor, abia intrat pe teren, e aproape și el de gol, însă șutează modest, direct în brațele portarului.

Minutul 73: Ocazie FC Voluntari! Ion Gheorghe execută înșelător o lovitură liberă, la colțul scurt, însă Ungureanu se întinde și respinge.

Minutul 68: Ocazie FC Voluntari, prima din această repriză! Guțea avansează frumos până în careul Rapidului, însă finalizează modest, direct în brațele lui Ungureanu.

Minutul 58: GOL Rapid! Moruțan centrează excelent în careu pentru Kamara, care reia cu capul în transversală. Mingea ricoșează în portarul Jurhar, iar ulterior intră în poartă.

Minutul 54: Ocazie Rapid! Moruțan șutează din întoarcere după o acțiune plecată de la Kamara, însă nu nimerește ținta.

Minutul 46: Începe repriza secundă. La pauză, Pancu a efectuat două modificări: au ieșit Manea și Pop, au intrat Onea și Kamara.