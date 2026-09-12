FOTO Rapid - FC Voluntari 2-1. Déjà vu pentru Pancu: giuleștenii dau lovitura pe final!

Rapid - FC Voluntari 2-1. Déjà vu pentru Pancu: giuleștenii dau lovitura pe final! Superliga
SPORT.RO
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Rapid a învins FC Voluntari, scor 2-1, în runda a noua din Superliga. Giuleștenii au revenit de la 0-1 și s-au apropiat din nou la două puncte de liderul Dinamo.

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Din articol

Rapid - FC Voluntari 2-1

Minutul 90+4: Final! Rapid - FC Voluntari 2-1.

Minutul 90+3: Ocazie uriașă FC Voluntari! Mamic îi pasează perfect lui Chică-Roșă în careu, care trage în Ungureanu!

Minutul 86: GOL Rapid! După o centrare a lui Moruțan din corner, Lars Kramer se înalță și înscrie cu capul pentru 2-1.

Minutul 80: Ocazie Rapid! Kodor, abia intrat pe teren, e aproape și el de gol, însă șutează modest, direct în brațele portarului.

Minutul 73: Ocazie FC Voluntari! Ion Gheorghe execută înșelător o lovitură liberă, la colțul scurt, însă Ungureanu se întinde și respinge.

Minutul 68: Ocazie FC Voluntari, prima din această repriză! Guțea avansează frumos până în careul Rapidului, însă finalizează modest, direct în brațele lui Ungureanu.

Minutul 58: GOL Rapid! Moruțan centrează excelent în careu pentru Kamara, care reia cu capul în transversală. Mingea ricoșează în portarul Jurhar, iar ulterior intră în poartă.

Minutul 54: Ocazie Rapid! Moruțan șutează din întoarcere după o acțiune plecată de la Kamara, însă nu nimerește ținta.

Minutul 46: Începe repriza secundă. La pauză, Pancu a efectuat două modificări: au ieșit Manea și Pop, au intrat Onea și Kamara.

Minutul 45+1: Ocazie Rapid! Grameni întoarce perfect în careu pentru Alex Dobre, care nu nimerește poarta.

Minutul 44: Ocazie Rapid! Pașcanu pasează perfect pentru Rareș Pop, care trimite puțin pe lângă poartă.

Minutul 29: Ocazie Rapid! Șutul lui Moruțan este deviat în corner de Crișan.

Minutul 18: Ocazie Rapid! Stojlkovic ajunge într-o poziție ideală în careul advers, însă șutează în portar.

Minutul 14: Ocazie Rapid! Vulturar expediază un șut foarte puternic din afara careului, însă mingea trece peste transversală.

Minutul 12: GOL FC Voluntari! După o centrare a lui Șuteu, Roman câștigă duelul aerian cu Vulturar și Kramer, iar atacantul ilfovenilor înscrie cu capul pentru 1-0.

Minutul 5: Ocazie FC Voluntari! Babic trimite un șut la colțul scurt, dar Ungureanu nu are probleme.

Minutul 1: Începe meciul.

Echipele de start:

  • Rapid: Ungureanu - Manea, Pașcanu, Kramer, Annan - Vulturar, Grameni - Pop, Moruțan, Dobre - Stojlkovic
  • Rezerve: Ducan - Bubanja, Ciobotariu, Doumbia, Jambor, Kamara, Kodor, Onea, Ouedraogo, Sinyan, Șucu, Tape
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • FC Voluntari: Jurhar - Haruț, Crișan, Onișa, Șuteu - Schieb, I. Gheorghe, Cvek, Guțea - Roman, Babic
  • Rezerve: Chioveanu, B. Ștefan - Chică-Roșă, Dumbrăvanu, Kiki, Mamic, Merloi, Petculescu, Rodrigues, M. Ștefan, Vencu
  • Antrenor: Florin Pîrvu

Două victorii, o remiză și o înfrângere au înregistrat giuleștenii în campionatul curent pe teren propriu. De partea cealaltă, FC Voluntari a pierdut toate cele trei deplasări din ediția în curs.

Remus Guțea de la Voluntari, golgheterul Under 21 din Superligă, vs cea mai bună apărare din campionat

Patru goluri a înscris Remus Guțea în sezonul actual, tânărul jucător ilfovean fiind cel mai bun marcator autohton eligibil U21.

Trupa antrenată de Daniel Pancu are cea mai bună apărare din campionat, numai patru goluri primite.

Gruparea din Voluntari este echipa cu cele mai puține faulturi comise, doar 70.

Rapid a folosit cei mai mulți jucători până acum 

27 de jucători a utilizat Rapid în primele opt etape, cei mai mulți dintre toate competitoarele.

Rapid și FC Voluntari s-au mai întâlnit în principala competiție internă de șase ori, de două ori s-au impus bucureștenii, de trei ori au câștigat ilfovenii, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Întâia confruntare a avut loc pe 24 septembrie 2021, Rapid - FC Voluntari 0-1.

Singurul rezultat de egalitate s-a consemnat pe 8 februarie 2022, 0-0 pe terenul ilfovenilor.

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 4 februarie 2023, Rapid-FC Voluntari 4-1.

Cea mai recentă dispută din Superliga României: 9 decembrie 2023, Rapid - FC Voluntari 1-2, marcatori Jayson Papeau, respectiv Adam Nemec și Ricardinho. Info: LPF

Clasamentul din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
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