Obiectiv CRIMINAL pentru Edi Iordanescu la CFR Cluj: "Trebuie sa creada asta!" Ce i-au cerut sefii clubului

Dan Petrescu a lasat CFR Cluj pentru o oferta din China.

Petrescu a castigat titlul cu CFR, insa nu a mai ramas sa conduca echipa spre grupele Ligii Campionilor. In locul sau va fi numit Edi Iordanescu, cel care va avea misiunea infernala de a califica echipa in elita fotbalului european. Parcursul lui CFR se anunta extrem de dificil. Echipa incepe din turul al doilea preliminar in Champions League.

"Nu am semnat cu nimeni. Vad o multime de informatii, ca am semnat. Nu s-a negociat cu niciun antrenor. Pana ieri nu am gasit niciun antrenor. Nu e usor! Vii la echipa campioana, intentia e sa intram in grupele Ligii Campionilor. Obiectivul acum e patrunderea in grupele europene. Noul antrenor care va veni trebuie sa creada la fel", a declarat Mara pentru ProSport LIVE.

Milioanele chinezilor l-au convins pe Super Dan sa plece dupa doar un un din Romania.

"Am reziliat de comun acord cu Dan Petrescu, am hotarat ca cel mai bine e sa mearga in China, iar azi vom avea o sedinta in care vom discuta. Nu e nimic batut in cuie. Dan Petrescu si-a fi dorit sa ramana, noi ne-am dorit sa ramana, dar pana la urma oferta a crescut si am ajuns in aceasta situatie. Au existat momente cand am crezut ca ramane. Pana la 2 jumatate noaptea am discutat cu el, acum doua zile, el nu era covins, nu era sigur ca vrea sa plece. Dar, ieri dimineata, discutand si analizand a fost foarte greu sa-l mai tinem", a adaugat oficialul clujenilor.