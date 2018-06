E OFICIAL. Dan Petrescu a PLECAT de la CFR Cluj! Cine e alesul pentru a conduce echipa spre Champions League!

Dan Petrescu se desparte de CFR Cluj dupa un singur sezon, in care a castigat titlul de campion.

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda!

OFICIAL. Petrescu a plecat de la CFR, Edi Iordanescu in locul lui!



CFR Cluj a anuntat oficial despartirea de Dan Petrescu. Edi Iordanescu s-a inteles cu campioana si va semna marti cel mai probabil.

Comunicat CFR: Clubul CFR 1907 Cluj si antrenorul care ne-a adus al 4-lea titlul de campioana, Dan Petrescu, au ajuns la un acord amiabil pentru rezilierea contractului!

Familia CFR ii multumeste pentru toata munca depusa in acest sezon incununata cu titlul de campioana! Cifrele extraordinare pe care echipa noastra le-a avut sub comanda lui Dan Petrescu arata inca o data ca munca, daruirea sa si a intregului staff tehnic nu au fost in zadar: 79 de puncte, 54 de goluri marcate, doar 19 goluri primite, neinvinsi pe teren propriu, 22 de meciuri fara gol primit, iar in final TITLUL DE CAMPIOANA A ROMANIEI. Fara doar si poate, Dan Petrescu si-a lasat amprenta asupra CFR-ului. Cu experienta sa a reusit sa formeze la Cluj un grup extrem de unit, grup care in cele din urma a invins. Cei buni vor triumfa mereu, iar noi am demonstrat deja ca suntem cei mai buni din Romania si vom lupta pentru a reveni in elita fotbalului European asa cum v-am obisnuit.

Impreuna am scris o frumoasa pagina in istoria clubului nostru!

Mister, iti uram multa bafta in continuare in cariera de antrenor! Clujul va ramane mereu casa ta!







Dan Petrescu e asteptat la Cluj sa isi rezilieze contractul cu campioana, e informatia de ultima ora obtinuta de www.sport.ro. Petrescu ajunge miercuri la Cluj pentru a semna despartirea de CFR Cluj.

Super Dan va negocia cu conducerea pentru clauza de reziliere, pe care cei de la CFR o vor achitata.

CFR discuta in aceste momente cu Edi Iordanescu si Victor Piturca pentru inlocuirea lui Petrescu, Edi fiind favoritul in acest moment.



Dan Petrescu va semna cu Guizhou Hengfeng, ultima clasata din China in urmatoarele zile si are ca obiectiv salvarea de la retrogradare.