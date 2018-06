Gigi Becali a anuntat PRETUL cerut CFR-ului pentru Alibec: "Budescu nu e de vanzare! Ma duce in Europa League si apoi sta in tribune cu mine, mananca seminte!"

CFR Cluj vrea sa-i transfere pe cei doi jucatori ai Stelei.

Gigi Becali a vorbit la Ora Exacta in Sport despre posibilitatea ca Denis Alibec si Constantin Budescu sa ajunga la CFR Cluj dupa ce Iuliu Muresan anuntase ca noua campioana vrea sa-i transfere in aceasta vara.

"Sa o faca (oferta). Eu trimit la oricine, cine plateste o sa-i ia. Alibec cer pretul cu care l-am luat, 1.7 milioane de euro, sa ma sune si sa plateasca banii si il iau. Budescu nu este de vanzare pentru ca eu n-am nevoie sa joace in campionatul intern, sa joace in cupele europene, ma califica in Europa League, iau 15 milioane si gata. Budescu isi da viata in cupele europene. Pe Budescu nu il pot lua decat daca platesc clauza. Clar. Punct.



Budescu am nevoie sa ma califice in cupele europene, dupa aia il tin cu mine in tribuna, ne uitam la meci, mancam seminte, n-am nicio problema. Ma califica in cupele europene, imi iau banii si gata. Eu zis de la inceput, el e valoros dar nu da totul in campionatul intern. In cupele europene isi da viata.



Noi avem nevoie de un atacant sau doi atacanti si un fundas central. Altceva ce sa mai avem nevoie? Daca ii stiam, ii luam. Nu il stiu (pe fundasul sarb de 19 ani, Ranko Veselinovic). Cred ca din campionatul intern o sa vina atacantii" a spus Gigi Becali la Pro X.