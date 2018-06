Dan Petrescu a spus "DA" unei oferte fabuloase! Dezvaluirile conducerii de la CFR: "Va lua MULTE MILIOANE"

Dan Petrescu si-a reziliat astazi oficial contractul cu CFR si va pleca in China.

Campion cu CFR, Dan Petrescu a dat preliminariile Ligii pe milioanele chinezilor! Antrenorul a spus "da" unei oferte fabuloase.

Bogdan Mara, directorul sportiv al lui CFR Cluj, a dezvaluit ca Petrescu a fost convins cu o oferta "de mai multe milioane".

"Oferta exista de mai mult timp, dar Dan nu a fost convins de ea. El voia sa ramana la CFR, dar chinezii au plusat. Au tras de el foarte tare, insa el nu era convins nici azi-noapte sa plece de la Cluj. Si noi am insistat sa ramana, am incercat pe toate partile sa il convingem. Am discutat si aspectele financiare, dar la ultima oferta venita din China nu am avut cum sa ne suparam. Am inteles ca trebuie sa plece. E o oferta de mai multe milioane, noi nu stiu daca puteam sa ii dam nici macar un milion.

Dincolo de bani, noi ii ofeream toate conditiile. Tot timpul am fost alaturi de el, el avea toate conditiile, din toate punctele de vedere. Totusi, nu suntem naivi si intelegem ca nu puteam sa concuram cu oferta venita din China. Nu putem decat sa ii multumim pentru tot ce a facut la Cluj", a spus Mara la Digi Sport.

Guizhou Hengfeng este echipa pe care Petrescu o va antrena!