EXCLUSIV | Cuvinte de lauda pentru Eugen Trica dupa despartirea de FCU Craiova! "Multe echipe ar trebui sa se inghesuie sa-l ia!"

FCU Craiova s-a despartit de antrenorul care i-a adus promovarea, Eugen Trica.

Mitica Dragomir si-a aratat aprecierea pentru Eugen Trica, fostul antrenor al celor de la FCU Craiova, care s-a despartit de echipa dupa ce a promovat-o in Liga 1. "Corleone" e de parere ca antrenorul ar trebui sa fie cautat de multe formatii din Romania, fiind unul dintre cei mai talentati tineri tehnicieni din fotbalul autohton.

"Trica este unul dintre cei mai buni tineri antrenori din aceasta tara. Multe echipe ar trebui sa se inghesuie sa-l ia. I sa facut o mare nedreptate, dar asa e in fotbal. E un antrenor formidabil, dupa cele doua promovari. Vine Mutu, nu stiu daca va avea succesul lui Trica, dar va spun sigur ca Mutu va fi unul dintre cei mai mari antrenori ai tarii. Se vor bate cele doua din Craiova, si Mititelu are bani acum, dar nu va trece peste cei de la Rotaru", a spus Mitica Dragomir la Ora Exacta in Sport.

Conform ultimelor informatii, Adrian Mutu este foarte aproape de a semna cu FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, si sa devina noul antrenor al echipei. "Briliantul" ar fi la prima aventura ca tehnician in Liga 1, el mai pregatind echipa secunda al lui Al Wahda si nationala de tineret a Romaniei.