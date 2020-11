O noua situatie incredibila la Dinamo! Oficialii spanioli ai clubului au fost DATI AFARA din hotelul in care erau cazati!

Situatia clubului Dinamo se agraveaza din ce in ce mai mult de la o zi la alta.

In ultimele saptamani s-au intamplat mai multe evenimente absolut jenante pentru istoria acestui club. Dupa ce jucatorii de la echipa U19 au avut probleme la internatul unde erau cazati din cauza unor datorii mai vechi neachitate de club, a venit randul noilor oficiali spanioli sa treaca printr-un astfel de moment.

Gazeta Sporturilor relateaza ca in urma cu cateva saptamani, oficialii dinamovisti cazati la un hotel din Bucuresti au fost dati afara din cauza ca proprietarii clubului nu au achitat serviciile de cazare si masa. Sursa citata informeaza ca suma acumulata se ridica la 20.000 de euro.

Pusi in aceasta situatie incomoda, oficialii dinamovisti au luat in considerare chiar varianta de a se muta alaturi de jucatori la baza de pregatire a clubului, de la Saftica.

In cele din urma insa, situatia s-a rezolvat in momentul in care clubul Dinamo a semnat un parteneriat cu proprietarul lantului de hoteluri "Phoenicia Hotels", Mohammad Murad. In baza acestui parteneriat, oficialii clubului au primit camere la unul dintre hotelurile acestuia, din zona Baneasa.

Dinamo se pregateste de restanta cu Astra Giurgiu, care se va juca sambata, 14 noiembrie, de la ora 21:00 pe stadionul din Soseaua Stefan cel Mare.