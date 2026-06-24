A plecat de la FCSB, dar semnează și rămâne în Superliga

Rareș Ilie (23 de ani), jucător dorit de Daniel Pancu la Rapid, este aproape să semneze cu formația din Serie B US Avellino 1912.

Rareș Ilie, extrem de aproape de Avellino

Transferfeed.com a dezvăluit că un acord între Nice și Avellino este iminent, transferul oficial urmând să fie anunțat.

„Mijlocașul ofensiv român Rareș Ilie, născut în 2003, este așteptat să se transfere definitiv de la OGC Nice la US Avellino 1912. Directorul sportiv al clubului Avellino, Mario Aiello, a accelerat negocierile, iar procedurile birocratice necesare perfectării transferului au fost deja demarate.

Agentul jucătorului, Paolo Busardò, a primit primele contacte oficiale privind mutarea, iar o întâlnire este programată pentru formalizarea acordului. O confirmare finală este așteptată în scurt timp”, a notat transferfeed.com.

Nice, hotărâre fără echivoc în cazul lui Ilie

Nice a decis să nu se bazeze pe serviciile lui Rareș Ilie în sezonul următor din Ligue 1.

În stagiunea precedentă, Ilie a fost împrumutat la Empoli, în Serie B, unde a punctat de două ori și a oferit patru pase decisive în 28 de apariții din eșalonul secund al fotbalului italian.

Evoluțiile sale au fost suficient de bune încât să îi convingă pe cei de la US Avellino 1912 să facă demersurile pentru transferul său.

Avellino a încheiat sezonul pe locul opt din Serie B și a ratat promovarea în sferturile play-off-ului.

Daniel Pancu, noul antrenor al Rapidului, a recunoscut că îl vrea foarte mult pe Rareș Ilie. Dorința sa are, în aceste momente, șanse minime de a se împlini.

Rareș Ilie a fost transferat de Nice de la Rapid, în vara anului 2022, pentru 4.000.000 de euro.