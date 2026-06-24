Rapid s-a reunit pe 15 iunie, după un sezon în care a obținut accederea în play-off, dar în care nu a reușit să își îndeplinească obiectivul fixat la începutul stagiunii: calificarea mult dorită în cupele europene.

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Din cauza acestui lucru, Rapid s-a descotorosit de serviciile lui Constantin Gâlcă, iar în locul său a fost numit ”principal” Daniel Pancu, tehnician care a plecat cu scandal de la CFR Cluj la finalul sezonului.

Rapid a făcut anunțul: ”Bun venit!”

În staff-ul tehnic al lui Daniel Pancu s-a alăturat astăzi Eros Giglia, deținător al licențelor FIGC și UEFA B, care a activat în ultimii doi ani ca preparator fizic la Genoa CFC, club patronat de acționarul majoritar al Rapidului, Dan Șucu.

”Eros Giglia se alătură staff-ului tehnic! Deținător al licențelor FIGC și UEFA B, de la prestigiosul Centru Tehnic de la Coverciano, Eros este specializat în creșterea performanței și dezvoltarea atleților la nivel de elită.

În ultimii doi ani, italianul în vârstă de 30 de ani a activat ca preparator fizic la Genoa CFC. Bun venit, Eros! Mult succes în alb-vișiniu!”, se arată în comunicatul emis de giuleșteni.

Daniel Pancu scoate o vedetă din teren la Rapid: ”Unul dintre ei doi va fi pe bancă”

Antrenorul și-a făcut deja câteva idei după primele ședințe de pregătire alături de noii săi jucători. A lăudat calitatea echipei, dar spune că un jucător important ar urma să stea pe bancă în sezonul 2026-2027.

Olimpiu Moruțan va fi ”reprofilat” pe postul de extremă dreaptă, acolo unde evoluează Alexandru Dobre. Dacă cei doi vor rămâne în Giulești pentru noul sezon, unul ar urma să fie rezervă, spune noul antrenor de la Rapid.

„Moruțan? Lateral, e greu să joace cu spatele la poartă în aglomerație, el preferă să aibă tușa în dreapta.

E o situație stranie, sunt doi jucători convocați la echipa națională, care joacă pe același post la echipa de club. Automat, unul dintre ei, dacă rămân, va fi pe bancă. Vor fi și momente ale jocurilor în care poți să mergi pe un sistem 4-2-4”, a spus Daniel Pancu, la Prima Sport.

Trei meciuri amicale pentru Rapid în cantonamentul din Austria

Rapid s-a reunit pe 15 iunie și va pleca pe 29 în cantonamentul din Austria, unde va disputa și trei jocuri amicale, așa cum clubul a anunțat oficial: