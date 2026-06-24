Cotat la 100 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Julian Alvarez prezintă interes pentru mai mulți giganți din Europa, care vor să-l transfere lor în această perioadă de mercato.

Julian Alvarez s-a decis! Spaniolii au dezvăluit unde vrea să se transfere argentinianul cotat la 100.000.000 de €

Real Madrid, care a emis recent și un comunicat în legătură cu acest lucru, Arsenal și Paris Saint-Germain sunt trei dintre grupările care îl vor pe Julian Alvarez în loturilor lor.

Doar că, Mundo Deportivo, potrivit Fichajes.com, susține că Julian Alvarez are ochi doar pentru FC Barcelona și că echipa catalană este singura la care vrea să ajungă argentinianul.

”Și clubul englez și cel francez l-au contactat pe agentul lui Alvarez să-și exprime interesul față de jucător, doar că internaționalul argentinian a refuzat ofertele, pentru că decizia sa e să joace pentru Barcelona!”, scriu spaniolii, potrivit Fichajes.

Recent, Julian Alvarez a vorbit direct de la Cupa Mondială 2026 despre viitorul său. El a explicat că cel mai bun lucru pentru cariera sa e să se transfere de la Atletico Madrid.

”Vreau să-mi îndeplinesc visul. Am vorbit cu oamenii de la club ce am avut de vorbit. Cel mai bun lucru pentru mine e să mă transfer”, a spus Alvarez, citat de sursa anterior menționată.

Cifrele lui Julian Alvarez

Alvarez a venit în Europa în 2022, după ce River Plate i-a dat drumul la Manchester City în urma unei tranzacții de 21,4 milioane de euro. În 2024, Atletico a plătit 75 de milioane de euro pentru serviciile fotbalistului.