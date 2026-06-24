După ce a fost la ”centru” în Tunisia - Japonia 0-4, Istvan Kovacs a fost delegat la încă o partidă din cadrul Campionatului Mondial din 2026, turneu final care are loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Ungurii au reacționat după ce Istvan Kovacs a mai primit un meci la Cupa Mondială 2026

Românul va arbitra meciul Iordania - Argentina, ultimul din faza grupelor pentru cele două reprezentative. Confruntarea va avea loc la Arlington, în Texas, pe ”AT&T Stadium”.

”Istvan Kovacs îl va conduce pe Messi în ultimul meci din grupe”, a titrat publicația maghiară Nemzetisport.hu.

”FIFA l-a încredințat pe Istvan Kovacs cu încă un meci, după Tunisia - Japonia, care a bifat a 1000-a partidă de la Cupa Mondială. Arbitrul, născut în Carei, a primit meciul Jordan - Argentina în Grupa J, unde asiaticii nu mai pot avansa, dar sud-americanii știu deja că termină pe primul loc”, au mai scris ungurii.

Kovacs va fi ajutat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi la tușe. În continuarea delegărilor, FIFA l-a pus pe Dahane Beida al patrulea oficial și pe Jerson Santos rezervă

La meciul Tunisia - Japonia, Kovacs a fost aspru criticat de suporterii asiatici

Fanii nu l-au menajat deloc pe ”centralul” român. Supărarea lor este legată direct de clasamentul grupei F. Japonia și Olanda au câte patru puncte și un golaveraj identic de +4.

Totuși, batavii ocupă primul loc deoarece au marcat mai multe goluri, mulțumită victoriei cu 5-1 în fața Suediei. Un gol în plus marcat de japonezi, posibil dintr-un penalty acordat în minutul 1, i-ar fi propulsat pe prima poziție a grupei.

Pe rețelele de socializare, reacțiile au fost dure. Suporterii niponi au transmis mesaje vehemente la adresa arbitrajului: