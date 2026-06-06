Reacția maghiarilor de la Zalaegerszeg, imediat după ce Dinamo le-a luat antrenorul

Reacția maghiarilor de la Zalaegerszeg, imediat după ce Dinamo le-a luat antrenorul Superliga
SPORT.RO
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Nuno Campos (51 de ani) este oficial noul antrenor al lui Dinamo. Portughezul a părăsit clubul maghiar Zalaegerszeg după doar un sezon.

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Sâmbătă seară, atât Dinamo, cât și Zalaegerszeg au făcut anunțuri referitoare la Nuno Campos. Ocupanta locului 5 din campionatul Ungariei și finalista Cupei a transmis că despărțirea s-a produs la cererea tehnicianului portughez, care mai avea un an de contract.

Zalaegerszeg: "La solicitarea lui Nuno Campos, am ajuns la un acord cu Dinamo"

Zalaegerszeg a transmis că, pe lângă Nuno Campos, clubul se desparte și de secunzii portughezului. Maghiarii au avut un discurs laudativ la adresa rezultatelor peste așteptări obținute de tehnicianul portughez la cârma echipei în sezonul recent încheiat

"Zalaegerszeg îi informează pe suporterii săi și reprezentanții mass-media că, la solicitarea antrenorului principal Nuno Campos, clubul a ajuns la un acord cu acesta și cu echipa de primă ligă din România, Dinamo București, privind condițiile mutării sale la clubul din capitala României. În consecință, după încheierea sezonului 2025–2026, Nuno Campos, antrenorul principal al primei echipe, precum și asistenții săi, Gonçalo Gil Da Silva Cruz și João Pedro Pereira Machado Bagão, vor părăsi clubul.

Nuno Campos și stafful său au sosit la Zalaegerszeg în vara anului 2025, cu obiectivul de a implementa strategia sportivă a clubului prin conducerea primei echipe. Eficiența muncii lor în dezvoltarea individuală a jucătorilor, precum și progresul echipei în ansamblu, sunt incontestabile. Le suntem recunoscători pentru dedicarea, angajamentul și realizările pe care le-am obținut împreună, toate acestea fiind privite cu mare mândrie. Le dorim mult succes în viitoarele lor cariere.

Un pilon fundamental al strategiei noastre este identificarea, dezvoltarea și transferul jucătorilor talentați. Implementarea cu succes a acestei abordări necesită un nivel ridicat de profesionalism, pregătire și muncă analitică. Suntem mândri că această filozofie contribuie nu doar la dezvoltarea clubului și a comunității noastre, ci și la ambițiile individuale și la progresul profesional al jucătorilor și membrilor staffului tehnic. Strategia și obiectivele pe termen lung ale ZTE FC rămân neschimbate, iar clubul își va continua activitatea în conformitate cu aceste principii.

Le solicităm cu respect suporterilor noștri și reprezentanților mass-media să urmărească canalele oficiale ale clubului pentru actualizări privind numirea noului antrenor principal și a noului staff tehnic", a transmis Zalaegerszeg, într-un comunicat oficial.

Nuno Campos a semnat pe doi ani cu Dinamo

Comunicatul lui Dinamo privind sosirea lui Nuno Campos se încheie cu un mesaj în portugheză, care se traduce astfel: "Vă dorim mult succes și cât mai multe realizări în echipa noastră tehnică!".

"Bine ai venit, Nuno Campos!

Clubul nostru a ajuns la un acord cu antrenorul lusitan Nuno Campos pentru a prelua banca tehnică!

Noul antrenor a semnat o înțelegere pe o perioadă de două sezoane, până la data de 30.06.2028.

În cariera sa, Nuno Campos a făcut parte din stafful lui Paulo Fonseca începând cu anul 2009 și până în 2021, perioadă în care a pregătit echipe precum Porto, Braga, Șahtior Donețk sau AS Roma, câștigând mai multe trofee: Cupa Portugaliei, Supercupa Portugaliei, Campionatul Ucrainei și Cupa Ucrainei.

În ultimul sezon, noul nostru antrenor a pregătit echipa de primă ligă maghiară Zalaegerszeg, unde a obținut cel mai bun rezultat al echipei de la revenirea în prima ligă din 2019 până în prezent, locul 5 în campionat, și a dus echipa până în finala Cupei Ungariei.

Bem-vindo, Nuno! Desejamos-te muito sucesso e o maior número possível de conquistas no nosso banco técnico!", a transmis Dinamo.

Cine e Nuno Campos, noul antrenor al lui Dinamo

Campos, fost fundaș cu aproape 100 de meciuri în prima ligă portugheză, și-a petrecut cea mai mare parte a carierei de antrenor ca secund. Timp de mai bine de un deceniu a fost mâna dreaptă a lui Paulo Fonseca, cel care o pregătește acum pe Lyon.

Nuno Campos a fost secundul lui Fonseca începând cu anul 2009, la Pinhalnovense. Ulterior, i s-a alăturat actualului principal de la OL la cluburi mult mai mari, cum ar fi FC Porto, Braga, Șahtior Donețk și AS Roma.

În 2021, Campos a devenit în premieră principal. A avut două mandate scurte în prima ligă portugheză, la Santa Clara și Tondela, apoi a revenit la rolul de secund, de această dată al lui Renato Paiva, la mexicanii de la Toluca.

După o scurtă perioadă petrecută la echipa U20 a brazilienilor de la Flamengo, lusitanul a preluat Zalaegerszegi, vara trecută.

Din postura de secund, Nuno Campos a cucerit 7 trofee în Ucraina: trei titluri, trei Cupe și o Supercupă. De asemenea, mai are în palmares o Cupă a Portugaliei cu Braga și o Supercupă alături de FC Porto.

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