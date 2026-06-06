Reacția maghiarilor de la Zalaegerszeg, imediat după ce Dinamo le-a luat antrenorul

Sâmbătă seară, atât Dinamo, cât și Zalaegerszeg au făcut anunțuri referitoare la Nuno Campos. Ocupanta locului 5 din campionatul Ungariei și finalista Cupei a transmis că despărțirea s-a produs la cererea tehnicianului portughez, care mai avea un an de contract.

Zalaegerszeg: "La solicitarea lui Nuno Campos, am ajuns la un acord cu Dinamo"

Zalaegerszeg a transmis că, pe lângă Nuno Campos, clubul se desparte și de secunzii portughezului. Maghiarii au avut un discurs laudativ la adresa rezultatelor peste așteptări obținute de tehnicianul portughez la cârma echipei în sezonul recent încheiat

"Zalaegerszeg îi informează pe suporterii săi și reprezentanții mass-media că, la solicitarea antrenorului principal Nuno Campos, clubul a ajuns la un acord cu acesta și cu echipa de primă ligă din România, Dinamo București, privind condițiile mutării sale la clubul din capitala României. În consecință, după încheierea sezonului 2025–2026, Nuno Campos, antrenorul principal al primei echipe, precum și asistenții săi, Gonçalo Gil Da Silva Cruz și João Pedro Pereira Machado Bagão, vor părăsi clubul.

Nuno Campos și stafful său au sosit la Zalaegerszeg în vara anului 2025, cu obiectivul de a implementa strategia sportivă a clubului prin conducerea primei echipe. Eficiența muncii lor în dezvoltarea individuală a jucătorilor, precum și progresul echipei în ansamblu, sunt incontestabile. Le suntem recunoscători pentru dedicarea, angajamentul și realizările pe care le-am obținut împreună, toate acestea fiind privite cu mare mândrie. Le dorim mult succes în viitoarele lor cariere.

Un pilon fundamental al strategiei noastre este identificarea, dezvoltarea și transferul jucătorilor talentați. Implementarea cu succes a acestei abordări necesită un nivel ridicat de profesionalism, pregătire și muncă analitică. Suntem mândri că această filozofie contribuie nu doar la dezvoltarea clubului și a comunității noastre, ci și la ambițiile individuale și la progresul profesional al jucătorilor și membrilor staffului tehnic. Strategia și obiectivele pe termen lung ale ZTE FC rămân neschimbate, iar clubul își va continua activitatea în conformitate cu aceste principii.

Le solicităm cu respect suporterilor noștri și reprezentanților mass-media să urmărească canalele oficiale ale clubului pentru actualizări privind numirea noului antrenor principal și a noului staff tehnic", a transmis Zalaegerszeg, într-un comunicat oficial.