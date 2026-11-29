Partida din etapa a 17-a a SuperLigii se dispută luni, 30 noiembrie, de la ora 20:00, și aduce față în față liderul campionatului și ocupanta locului al treilea. În tur, în etapa a doua, bucureștenii s-au impus categoric în fața campioanei, scor 5-1. Înaintea acestui duel, dinamoviștii au fost nevoiți să se pregătească timp de două zile la Buftea, deoarece terenul de la Săftica a fost afectat de condițiile meteorologice.

Apel către autorități pentru fotbalul românesc

Tehnicianul portughez a vorbit despre situația de la antrenamete și a subliniat că echipa încearcă să se concentreze doar pe aspectele pe care le poate controla. „Nu e ușor să jucăm pe zăpadă, dar trebuie să ne concentrăm la ce avem de făcut. Vremea nu o putem controla, deci nu trebuie să ne concentrăm pe asta. Două zile ne-am antrenat la Buftea, deci am încercat să găsim soluții pentru a avea condiții mai bune. În club, cu toții încercăm să creăm condiții mai bune.

Este o problemă structurală și poate că avem nevoie și de implicarea guvernului, nu doar a antrenorilor sau a conducerilor cluburilor. Poate că trebuie să ne gândim la fotbalul românesc în ansamblu și apoi la echipa națională. Dacă începem astăzi, poate peste un an sau mai mult vom găsi o soluție. Trebuie să construim ceva. Dacă nu încercăm niciodată, nu vom găsi niciodată soluția”, a transmis Nuno Campos.