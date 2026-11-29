Spaniolul Alex Marquez a fost internat în spital din cauza unei forme „grave” de bronşită şi a renunţat duminică la participarea la Marele Premiu de la Valencia, a anunţat echipa de MotoGP Ducati-Gresini. Pilotul va rata astfel ultima cursă a fratelui său mai mare, Marc, care şi-a anunţat retragerea.

"Alex Marquez nu va participa la ultimul Grand Prix al sezonului. Un bronhospasm sever l-a obligat pe pilot să părăsească circuitul şi să fie transportat la spitalul Vithas Valencia 9 de Octubre", din estul Spaniei, a anunţat echipa sa.

Catalanul în vârstă de 30 de ani avea febră încă de joi, deşi a terminat pe locul patru în calificări şi pe locul şase în sprintul de sâmbătă.

El s-a prezentat la medicul organizaţiei MotoGP, care l-a internat în spital din cauza acestei forme grave de bronşită, potrivit jurnaliştilor de la site-ul Motorsport.com prezenţi la faţa locului.

Vicecampion mondial în 2025

Acest incident pune capăt celor patru ani petrecuţi de cel mai tânăr dintre fraţii Marquez la Gresini, Alex terminând sezonul 2025 pe locul de vicecampion mondial, în spatele fratelui său mai mare, Marc.

Acesta din urmă a fost încoronat campion mondial în 2026 weekendul trecut în Portugalia, la ghidonul Ducati-ului său de uzină, al optulea titlu al său în disciplina regină a motociclismului, şi a anunţat vineri, spre surprinderea generală, retragerea sa imediat după încheierea GP-ului de la Valencia de duminică.

Foarte emoţionat, el a invocat "teama" de o "accidentare" în plus.

Duminică după-amiază va porni de pe locul al doilea pe grila de start, la volanul unei maşini de culoare aurie, şi a recunoscut că va fi "o zi foarte dificilă".

"Cu toate aceste emoţii, nu pot da tot ce am mai bun. Sunt om şi îmi este greu să le gestionez", ﻿a declarat catalanul în vârstă de 33 de ani, care şi-a scris numele în istoria MotoGP-ului, depăşindu-l pe italianul Valentino Rossi (şapte titluri mondiale).